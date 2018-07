BELLA CIAO (HUGEL REMIX) von EL PROFESOR: der Sommerhit 2018 ist da!

Die bekannte italienische Melodie BELLA CIAO ist spätestens seit dem weltweiten Erfolg der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ jedem ein Begriff! Der Produzent EL PROFESOR und sein Freund und DJ Star HUGEL haben mit ihrem Hit-Remix zu BELLA CIAO definitiv einen der mit Abstand größten Hits des Jahres im Gepäck! Nachdem der Track in Frankreich gleich einen absoluten Kickstart hinlegte, folgte sofort der große Erfolg in Deutschland! Der Ohrwurm rangiert bereits auf Platz #3 der offiziellen deutschen Charts! Tendenz steigend! Weltweit kann BELLA CIAO (HUGEL REMIX) schon weit über unglaubliche 40 MILLIONEN Streams aufweisen! Airplay Top 10 Platzierungen im Radio unterstreichen diesen phänomenalen Erfolg des Songs noch einmal!



EL PROFESOR ist ein Projekt und die Idee eines französischen Produzenten, der jedoch vorerst anonym bleiben möchte, da es sich bei ihm um einen sehr bekannten Künstler handelt. HUGEL ist ein sehr guter Freund von ihm und so war es Ehrensache, dass er für seinen Buddy einen Remix für BELLA CIAO abliefert.HUGEL ist der zur Zeit mit Abstand aufstrebendste Star der französischen Dance Szene. Im vergangenen Jahr war er der offizielle Opening Act von David Guetta bei dessen Europa Arena Tour. Seine gemeinsame Single mit Robin Schulz “I Believe I’m Fine” wurde mit Gold ausgezeichnet und kann auf 60 Millionen Streams bei Spotify verweisen. Als Remixer sorgte er für treibende House Work Outs bei Songs von internationalen Künstlern wie Charlie Puth, J Balvin oder Kungs. In diesem Sommer spielt HUGEL auf den Bühnen sämtlicher großen Festivals wie Tomorrowland, Parookaville oder Nature One und mehrere Shows mit David Guetta und Robin Schulz im Ushuaïa und Pacha auf Ibiza.Die Zeichen stehen also mehr als gut: an BELLA CIAO (HUGEL REMIX) von EL PROFESOR kommt in diesem Sommer keiner vorbei!