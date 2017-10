Beatles einmal anderst- Giora Feidman begeistert mit dem Rastrelli Quartett und dem Jerusalem Duo- Ein Klezmerabend mit Beatles Klassikern

Feidman der schon auf dem Weltjugendtag bei Papst Benedikt und auf mehreren Evangelischen Kirchentagen aufegtreten ist ausserdem ein hervorragender Saxophonist.Die Beatles Songs waren in sehr Interessanten Arrangements.Feidmann machte seine Ansagen auf Deutsch und Englisch oder aus einer Mischung von beiden.Das Rastrelle Quintett ist nach Feidmans Worten das beste der Welt.Musikalische Unterstützung bekam er ausserdem noch vom Jerusalem Duo, dem seine Nichte angehört, was den Künstler sichtlich stolz macht.Er konnte auch das Auditorium animieren."When I´m64"war wie gemacht, so das das Auditorium mitsingen konnte.Der offizielle Teil des Konzerts endete mit " Obladi Oblada".Spätestens da gab es für das Auditorium kein Halten mehr.Alle Standen auf, haben mitgesungen und geklatscht.Bei den Zugaben bat dann der Künstler das Auditorium ob er ein Klezmer Stück spielen dürfte.. Und dieses war Grandios wie alle Stücke die es zu hören gab.Fazit: Wer Betles liebt sollte sich diesen Abend unbedingt gönnen.Natürlich gibt es diesen in Form einer CD zum Mit nach Hause nehmen.Natürlich Handsigniert vom Künstler.Es lohnt sich.Giora Feidman ist ab Januar wieder mit dem Programm unterwegs in Deutschland.Wer die Möglichkeit hat, sollte sich unbedingt Tickets besorgen und diesen besonderen Abend gönnen.

