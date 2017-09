Bärbel Stolz:Mein Programm ist eine zweistündige One Woman Show- Ein Interview mit der Prenzelschwäbin

ins Ulmer Roxy. Im Vorfeld auf das Gastspiel habe ich mit Bärbel Stolz ein Interview geführt.: Sie sind auf der schwäbischen Alb aufgewachsen. Wo war ihre Heimat?In Hayingen. Dort ist mein Vater aufgewachsen und hat das Naturtheater Hayingen geleitet, dass mein Großvater gegründet hat. Die Täler, die Wachholderheiden mit den Schafen, die Burgen und die Lauter, das ist die Heimat, in der ich aufgewachsen bin.: Sie wohnen seit 20 Jahren in Berlin. Was hat sie als Schwäbin nach Berlin gezogen?Die Schauspielschule „Ernst Busch“. Dort habe ich mich beworben, und dort wurde ich angenommen. Und dann bin ich hängen geblieben an Berlin. Diese Stadt ist sehr lebenswert für mich, chaotisch, weltoffen, kreativ, mit viel Weite und grünen Flächen.: Wie kamen sie auf den Namen „ Die Prenzlschwäbin“?Den hat mein Mann erfunden. Er hat schwäbische Freunde im Prenzlauer Berg, die er schon vorher liebevoll-spättisch „Prenzlschwaben“ genannt hat. Als ich den ersten Clip gemacht habe, hat er die Figur sofort so getauft.: Ulm ist Ihnen ja nicht unbekannt. Sie waren im vergangenen Jahr bei der Charity Night von Radio 7. Haben sie da gerne zugesagt und wie finden sie diese Hilfsaktion?In Ulm war ich schon als Kind häufig. Im Theater oder der Oper, beim Fischerstechen und in Ausstellungen. Die Hilfsaktion von Radio 7 finde ich toll, da habe ich sofort sehr gerne zugesagt. Kinder sind das Wertvollste, was es gibt, und sich um sie zu kümmern, das Wichtigste. Mit jedem Kind, das glücklich(er) ist, wird die Welt ein bisschen schöner.: Mit dem Programm: Ischdesbio“ kommen sie im Oktober ins Ulmer Roxy. Was darf der/ die Besucher/ in erwarten?Eine zweistündige One-Woman-Show, in der ich die Geschichten der Prenzlschwäbin erzähle. Berliner und Schwaben kriegen ihr Fett weg und lachen hoffentlich gemeinsam mit- und über einander.: Wie kamen sie auf den Programmnamen?„Isch des bio?“ ist ein Satz, der mir als typisch für die Berliner Prenzlschwaben auffiel. Daher heißt mein Buch so und auch das Programm.: Arbeiten sie permanent an dem Programm . Oder wie lange haben sie daran gearbeitet?Ich habe sehr lange daran gearbeitet, ungefähr ein Jahr. Abgeschlossen ist die Arbeit aber nie, ich feile immer daran herum und oft entsteht auch spontan an einem Abend noch etwas, das ich dann in die nächsten Vorstellungen übernehme.: Im Pressetext steht, dass sich immer wieder zeigt Schwaben können über sich selber lachen. Stimmen sie dem heute immer noch zu?Wieso immer noch? Ich habe das Gefühl, dass diese Selbstironie in den letzten Jahren zugenommen hat. Die Schwaben sind selbstbewusster geworden, auch mit ihrem Dialekt. „Wir können alles, außer hochdeutsch“ war der Anfang, und ich finde, es steht den Schwaben ausgezeichnet. Damit meine ich übrigens auch die Badener. Die werden von Berlin aus gesehen in den gleichen Topf geschmissen.: Sie sind ausgebildete Schauspielerin. Was machen sie lieber? Schauspiel oder Kabarett/ Comedy?Das ist für mich keine entweder/oder-Entscheidung. Ich empfinde es als großes Geschenk, das alles machen zu dürfen. Beides ist für mich eine Facette meines Berufes, den ich sehr liebe.: Auf was dürfen sich die Besucher in Ulm freuen.Gute Laune, lustige Geschichten. Ich freue mich sehr auf Ulm und möchte den Menschen dort einen schönen Abend machen. Im besten Fall vergeht für uns alle die Zeit im Flug und wir gehen mit vollen Herzen und schmerzenden Wangenmuskeln nach Hause.