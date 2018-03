AW VERÖFFENTLICHT DEBÜT-EP „MEET IN THE MIDDLE“ AM 23. MÄRZ ERSTE VERÖFFENTLICHUNG VON EIGENEM MATERIAL DES ANGESEHENEN ELEKTRO-KÜNSTLERS

„Meet In The Middle“ zelebriert den sich stetig entwickelnden Sound von LCAW und präsentiert nicht nur sein Producing-Talent, sondern auch seine Songwriter-Fähigkeiten. Jeder der vier Tracks ist ein Beispiel für das Aufeinandertreffen von perfektem Pop und Elektro.LCAW ist der Künstlername des aus München stammenden Wahl-Berliners Leon Weber. Als Kind einer Musikerfamilie begann der 23-Jährige seine Reise mit klassischer Musik und absolvierte einer Ausbildung als Cellist und Pianist bevor er seine Karriere als Elektro-Produzent startete. Bis heute tourt Leon mit einem klassischen Quartett und schafft die Balance aus Klassikwelt und dem Leben als international angesehener Elektro-Künstler.Sein Durchbruch in der Szene war 2013, als seine inoffiziellen Bootleg-Mixes online für Aufmerksamkeit sorgten – seitdem schart er ganze Legionen von Followern und Unterstützern um sich. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Pop und Dance erarbeitete sich LCAW den Support von Größen wie ODESZA, Martin Garrix, Robin Schulz und Felix Jaehn. Bis heute hat er gefeierte Remixes für London Grammar, Parov Stelar, Asaf Avidan, Fritz Kalkbrenner, Marlon Roudette, ZHU und viele andere abgeliefert.„Meet In The Middle“ ist der erste EP-Release mit eigenem Material von LCAW und der Nachfolger einer Reihe von Singles mit eigenen Songs in den letzten zwei Jahren, die u.a. Kollaborationen mit Dagny, Sophie Hintze und WhoMadeWho umfassten.LCAW über „Meet In The Middle“: „Mit nur einer Single eine Geschichte zu erzählen, ist schwierig. Deshalb war diese EP die Erfüllung eines Traums. Der Prozess des Schreibens und Produzierens war von Anfang bis Ende extrem dankbar und es macht mich sehr glücklich, wie gut die Tracks zusammenpassen. Ich hatte die Chance, mit großartigen Sängern zu arbeiten und die Tatsache, dass Sophie Ellis-Bextor auf ‚Hummingbird’ dabei ist, ist tatsächlich etwas ganz besonderes.“„Meet In The Middle“ Tracklisting:1. Meet In The Middle2. White Light3. Hummingbird ft. Sophie Ellis-Bextor4. Television