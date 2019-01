Ausverkauft: Die EAV in Ulm im Congress Centrum in Ulm

In diesem Zusammenhang warnt Veranstalter Provinztour davor, Eintrittskarten für ausverkaufte Veranstaltungen bei zweifelhaften, überteuerten Online Anbietern zu kaufen. Denn oft wird dann viel Geld für Tickets bezahlt, die dann nie oder zu spät für das Konzert eintreffen. Doch alle EAV-Fans, die für das Ulmer Konzert keine Karten mehr bekommen haben, können sich freuen, denn ein weiteres ProvinztourKonzert mit der Ersten Allgemeinen Verunsicherung findet am 23. Juli in Heilbronn statt. Für diese Veranstaltung gibt es noch Karten bei allen bekannten VVK Stellen.