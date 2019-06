Ausstellungseröffnung: GONTIA –Die Römer in Günzburg Wie das Guntiafest zu seinem Namen kam

„Wer also wissen möchte, warum das Guntiafest Guntiafest heißt und was die Römer in Günzburg damit zu tun hatten, der sollte sich diese neue Ausstellung zur römischen Vergangenheit Günzburgs nicht entgehen lassen“, so der Leiter des Museums Raphael Gerhardt. Die neue Ausstellung ist außerdem am Samstag, 29. Juni von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 30. Juni von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt im Günzburger Heimatmuseum zu sehen.