Auftakt zum Kultursommer gehört den Familien Am 2. Juni lädt ein Kulturnachmittag ein

„Kultursonntag. In Günzburg. Entdeckungen und Inspirationen für die ganze Familie“ heißt der vielversprechende Veranstaltungstitel. Unter Federführung des Kulturamtes haben verschiedene Einrichtungen gemeinsam den Tag konzipiert. Mit dabei sind die Stadtbücherei, das Heimatmuseum, die Tourist-Information Günzburg-Leipheim, die Vereine Off-Art und Krass e.V. sowie die Volkshochschule Günzburg.„Zum ersten Mal bildet ein Projekttag den Auftakt des Kultursommers und stellt gezielt Familien in den Mittelpunkt“, sagt Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann. „Bei der Zusammenstellung des Programms haben wir künstlerische Angebote entwickelt, die für Kinder unterschiedlichen Alters geeignet sind.“So bietet der Off-Art Kunstverein im Amtsgericht eine Führung durch die Ausstellung des dritten Kunstpreises der Stadt Günzburg sowie Malworkshops für Kinder an. Mit Kreide verwandeln kleine und große Künstler unter Anleitung des Krass e.V. Günzburger Straßen in bunte Kunstwerke. Das Heimatmuseum gewährt einen Blick hinter die Kulissen und zeigt in Sonderführungen, wie eine Ausstellung entsteht. Literarisch wird es im Dossenbergerhof: „Poesie von der Leine“ heißt die ungewöhnliche Literaturinstallation der Volkshochschule mit Gedichten zum Pflücken. Am gleichen Ort lädt die Bücherei dazu ein, Bücher in papierne Kunstwerke zu verwandeln.Der Kulturnachmittag startet um 15 Uhr mit einer Kinderstadtführung der TouristInformation im Dossenberger Hof. Alle Stationen werden mit einer Rätselralley verbunden, bei der auch Preise zu gewinnen sind.Der Günzburger Kultursommer startet am 2. Juni. Der gedruckte Programmflyer erscheint Anfang Mai. Informationen zum Programm sind bereits auf www.guenzburgerkultursommer.de. zu finden.