Armin van Buuren - Turn It Up-Neue Single

Ob beim Ultra Music Festival in Miami oder beim Tomorrowland in Belgien, Armin van Buuren ist immer einer der Main-Acts auf den größten Elektro-Festivals rund um den Globus. Er gehört seit Jahren zu den weltweit erfolgreichsten DJs und Produzenten. Nicht umsonst ist er mittlerweile fünfmal von Lesern der britischen Zeitschrift "DJ Mag" zum besten DJ der Welt gewählt worden. Seine eigene Radiosendung "A State Of Trance“ hat wöchentlich mehr als 40 Millionen Hörer in über 80 Ländern.Mit „Turn It Up“ hat Armin van Buuren erneut eine vernichtend starke Single erschaffen, die mit Sicherheit an den Erfolg von „Blah Blah Blah“ anknüpfen wird und schnell zum Main Stage Dauerbrenner avancieren wird.„Armin van Buuren – Turn It Up“ erscheint am 15.03. als Download & Stream.