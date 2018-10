ARIOUS ARTISTS KONTOR TOP OF THE CLUBS – THE BIGGEST HITS OF THE YEAR MMXVIII

Das Ergebnis ist bester Club Sound im Nonstop-Mix, den es so auf keiner anderen Jahrescompilation zu hören gibt. Eine Collection, die für jeden Dance-Musik Fan ein MUSS ist!Mit dabei sind Tracks von DYNORO & GIGI D'AGOSTINO + EL PROFESOR + CALVIN HARRIS & DUA LIPA + MARTIN GARRIX & DAVID GUETTA + JAX JONES + LOST FREQUENCIES + KYGO + ROBIN SCHULZ + MARSHMELLO + AXWELL Ʌ INGROSSO + LOUD LUXURY + THE CHAINSMOKERS + ZAYN FEAT. SIA + TIËSTO & DZEKO FEAT. PREME & POST MALONE + GESTÖRT ABER GEIL + ALLE FARBEN + ARMIN VAN BUUREN + MK und vielen mehr!VÖ-Datum: 02.11.2018Tracklist:CD1: Top Of The Clubs01. Dynoro & Gigi D'Agostino - In My Mind02. El Profesor - Bella Ciao (HUGEL Remix)03. Calvin Harris & Dua Lipa - One Kiss04. Lost Frequencies & Zonderling - Crazy05. Tiësto & Dzeko feat. Preme & Post Malone - Jackie Chan06. Loud Luxury feat. brando - Body07. James Hype feat. Kelli-Leigh - More Than Friends08. Ofenbach vs. Nick Waterhouse - Katchi09. Robin Schulz & Marc Scibilia - Unforgettable (Plastik Funk Remix)10. Jax Jones feat. Ina Wroldsen - Breathe11. Mike Candys & Jack Holiday - The Riddle Anthem Rework12. Kygo & Miguel - Remind Me To Forget13. DJ Antoine, Sido & Moe Phoenix - Yallah Habibi (DJ Antoine vs Mad Mark Hands Up Mix)14. Sigala & Paloma Faith - Lullaby15. Axwell Ʌ Ingrosso - Dreamer16. Jonas Blue feat. Jack & Jack - Rise (Jonas Blue & Eden Prince Club Mix)17. MK - 1718. Cecilia Krull - My Life Is Going On (Alok, Jetlag Music, Wadd & Hot-Q Remix)19. The Chainsmokers - Sick Boy (Trobi Remix)20. Felix Jaehn feat. R. City & Bori - Jennie (Adam Trigger, Siks Remix)21. Neptunica - Butterfly Effect22. Gestört aber GeiL feat. Chris Cronauer - Leuchtturm (Jerome Remix)23. Stereoact & Jaques Raupé feat. Peter Schilling - Terra Titanic (Anstandslos & Durchgeknallt Remix)CD2: Deep Sounds01. El Profesor feat. Laura White - Ce Soir? (HUGEL Remix)02. Lost Frequencies feat. James Blunt - Melody03. Alle Farben & YOUNOTUS & Kelvin Jones - Only Thing We Know04. CamelPhat & Elderbrook - Cola05. MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don, Juan Magan - Bum Bum Tam Tam (Jax Jones Remix)06. EDX - Anthem07. Purple Disco Machine - Dished (Male Stripper)08. VIZE - Glad You Came09. Nora En Pure - Sphinx10. Oliver Moldan - Dope11. Tom Gregory - Losing Sleep (Sebastien Remix)12. Sultan + Shepard - I Got 5 On It13. R.I.O. - Summer Eyes14. Nick Martin feat. Carly Paige - Cool Love15. ATFC & David Penn - Hipcats16. Ninetoes - Finder (Carl Cox Remix Edit)17. Fatboy Slim - Right Here Right Now (CamelPhat Remix)18. Hagen Feetly - U Got Me19. Danielle Diaz feat. Clint Jun - Anyone But You (MBP Remix)20. Blank & Jones - One21. Lexy & K-Paul feat. Richard Judge - RAVERohneENDE22. Lexer - Long Days23. Sans Souci - Twin LakesCD3: Festival Sounds01. Armin van Buuren - Blah Blah Blah02. Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya - So Far Away (TV Noise Remix)03. Marshmello x Khalid - Silence (Tiësto's Big Room Remix)04. Afrojack X Jewelz & Sparks - One More Day (Nicky Romero Remix)05. ZAYN feat. Sia - Dusk Till Dawn (Brooks Remix)06. Showtek & Moby - Natural Blues07. Darius & Finlay X Last Night feat. Max Landry - Close My Eyes08. W&W and Groove Coverage - God Is A Girl09. Plastik Funk & Melody Federer - Standing10. ATB feat. Conor Matthews & LAUR - BODY 2 BODY11. Jasper Forks - Like Butterflies12. Calvo - On The Move13. Dave202 - Venom14. DubVision & Afrojack - New Memories15. Eastblock Bitches & Niels van Gogh - Get Money16. twoloud - Flipflops17. Bassjackers - The Riddle18. Dimatik, Monik & Carroch - Giratina19. Eric Chase - Time To Shine20. Jerome vs. Beatfighterz - Sky21. R.I.O. feat. Nicco - Party Shaker (Bass Prototype & Corevin Remix)22. Coone & TNT feat. Technotronic - Pump Up The Jam23. Ran-D - Zombie