Ann Sophie, neue EP

Doch keineswegs ist die Stimmung von „VOID!“ eine negative. Ernste Themen haben hier eine positive Energie die, zusammen mit Ann Sophies einzigartigem starken Willen, das Wiederaufstehen, das Kämpfens für die eigenen Träume ganz einfach erscheinen lässt.Zusammen mit der Produzentin Bibi Vongehr und dem Hamburger Pianisten Florian Jakob erschuf sie eine Klangwelt, die heilsam und energetisch ist, zum Spüren einlädt und sich für die Hamburgerin hundertprozentig richtig anfühlt. Auch Beats und Bass durften für die Musicaldarstellerin, die zur Zeit bei „Paramour", dem Cirque Du Soleil Musical in Hamburg, die Hauptrolle der Indigo spielt, nicht fehlen. Denn sie liebt bewegungsvolle Musik und das Tanzen – wie ihr neues Video zur ersten Single „Tornado" zeigt.Ann Sophies neue Single inspiriert unaufgeregt zum Weitermachen. Mit „Tornado" feiert die junge Hamburgerin ihr Comeback. Kraftvolle Beats und metaphorisch warme Lyrics sagen eins ganz deutlich: Es geht immer weiter. Unaufhaltbar setzt sie ihr gnadenloses Statement: „I am a tornado, risking no return.“