Angelo Kelly & Family mit dem Video zur neuen Single "Let Go"

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

„Irish Heart“ ist ein kraftvoller Tribut an die irische Heimat der Kellys, in die es die Familie im Jahr 2013 wieder zurückgezogen hat. Gleichzeitig demonstriert das Album, wie sehr sich Angelo Kellys Familie seitdem musikalisch weiterentwickelt hat. Die Songs kommen nämlich nicht nur von Papa Angelo, sondern auch die Kinder haben ganz fantastische eigene Lieder beigesteuert. Auch Mama Kira ist mit zwei sehr berührenden Songs dabei und gesungen wird natürlich von Allen. Zusätzlich sind auf dem Album eine Reihe alter irischer Traditionals zu finden, die Angelo Kelly & Family auf ganz eigene Art umsetzen. Aufgenommen wurden Songs wie „Love Side Effects“, „Fly Away“ oder die neue Single „Let Go“ größtenteils mitten in der Natur im irischen Donegal, zusammen mit der Creme de la Creme der irischen Musikszene. In „Let Go“ beschreibt Angelos Frau Kira, wie schwer es ist, ein Kind gehen zu lassen, das erwachsen wird. Ein Gefühl, mit dem alle Eltern vermutlich vertraut sind: „Gabriel war damals 16 und ein junger Mann, aber noch nicht ganz aus dem Haus. Besonders wenn man sehr eng miteinander ist, ist es schwer loszulassen. Ich mag den Song sehr, weil es ungewöhnlich ist, dass Mutter und Sohn sich ihre Gefühle so offen eingestehen. Nachdem wir das Stück mit unseren Musikern im Studio eingespielt hatten, wollten sie alle plötzlich ihre Mütter anrufen und sich entschuldigen“, erinnert sich Angelo lachend.Und auch während ihrer restlos ausverkauften Konzerte entwickelte sich „Let Go“ zum echten Live-Hit, der das Publikum mit seiner Intensität zu Tränen rührte. Im Sommer 2018 waren Angelo Kelly & Family auf einer kleinen Burgentour zu erleben, die die Familienformation in dem Konzertmitschnitt „Irish Heart – Live“ als CD, BluRay und DVD festhielt. Aufgenommen wurde das 20 bzw. 22 Songs (auf DVD/ BluRay) starke „Irish Heart –Live“ an zwei Sommerabenden vor einer ganz besonderen Kulisse: Die wildromantische Ruine der bekannten Burg Neuleinigen im malerischen Pfälzerwald haben sich Angelo Kelly & Family für die standesgemäße Umsetzung ihres Top 2-Albums ausgesucht – genau die passende Atmosphäre, die unbändige LiveEnergie der Songs authentisch einzufangen. Und selbstverständlich darf auch der typisch irische Humor nicht fehlen, der neben der bombastischen Produktion dazu beiträgt, ein authentisches Konzerterlebnis auf höchstem Niveau zu erschaffen. „Diese Sommerkonzerte sind für uns etwas ganz Besonderes“, so Angelo weiter. „Das Ambiente in Neuleinigen war einfach wunderschön. Gemeinsam mit dem Publikum haben wir jede Sekunde in vollen Zügen genossen und oftmals sogar vergessen, dass überall Kameras installiert waren. Ich bin sehr stolz auf meine Frau und unsere Kids, dass sie musikalisch schon soweit gekommen sind. So weit, dass sie mich schon bald gar nicht mehr brauchen...“Doch bevor es eines hoffentlich noch sehr fernen Tages vielleicht soweit ist, sind Angelo Kelly & Family in diesem Sommer wieder auf großer Open Air-Tour zu erleben.21.06. Köln, Eltzhof das Kulturgut //30.06. Neuleinigen, Burg Neuleinigen //04.07. Dinslaken, Burgtheater //05.07. Stuttgart, SpardaWelt Freilichtbühne Killesberg //06.07. Tuttlingen, Honbergsommer //07.07. Bad Elster, Natur Theater //12.07. Paderborn, Marstallinnenhof //13.07. Rhauderfehn, Marktplatz Rhauderfehn //19.07. Thale, Bergtheater //20.07. Spremberg, Freilichtbühne //28.07. Regensburg, Piazza //02.08. Rostock, IGA Park //03.08. Berlin, Freilichtbühne Arena in den Gärten der Welt /04.08. Magdeburg, Seebühne //09.08. Saarburg, Open Air //10.08. Steinbach/ Langenbach, Naturtheater //11.08. Hamburg, Stadtpark Freilichtbühne //15.08. Hanau, Amphitheater //16.08. Gera, Veolia Freilichtbühne //17.08. Bochum, Zeltfestival Ruhr //18.08. Hückelhoven, Schacht 3 //19.08. München, Brunnenhof der Residenz //23.08. Creuzburg bei Eisenach, Burg Creuzburg //29.08. Görlitz, Landskron Kulturbrauerei //30.08. Celle, Günther Volker Stadion //31.08. Leipzig, Parkbühne Geyserhause //01.09. Chemnitz, Schloss Klaffenbach