Angelo Kelly & Family – Irish Summer Tour 2020 Sonntag 23.8.2020 beim Brenzpark Open Air Heidenheim

Angelo Kelly wuchs als jüngster Spross der weltberühmten Kelly Family auf und wurde mit ihnen zum absoluten Superstar. Heute steht er selbst mit seiner Frau Kira und den gemeinsamen fünf Kindern auf der Bühne und berührt mit ihrer Musik die nächste Generation. „Angelo Kelly & Family“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit und begeistert Fans und Medien gleichermaßen. Ihr aktuelles Album „Irish Heart“ stieg auf Platz 2 der deutschen Albumcharts ein, ihre letzte Tournee war restlos ausverkauft!Angelo Kelly lebt für die Musik. 1994 gelang ihm mit dem Hit „An Angel“ der musikalische Durchbruch. Doch auch nach seiner Zeit bei der Kelly Family ist der begnadete Sänger und Songwriter von der Bühne nicht wegzudenken. Ob solo oder gemeinsam mit seiner Familie – Angelo Kelly weiß mit seiner Musik Fans und Kritiker zu überzeugen. Der talentierte Musiker erblickte im Dezember 1981 das Licht der Welt. Die Liebe zur Musik lernte Angelo Kelly durch seine Familie kennen. Schon früh zeigte Angelo auch sein Talent als Songwriter. Der von ihm komponierte Hit „I Can ́t Help Myself“ avancierte zum größten Hit der Kelly Family. 2007 stand Angelo Kelly zum letzten Mal im Rahmen einer Kirchentournee mit der Kelly Family auf der Bühne.Seit 2006 ist Angelo Kelly solo unterwegs. Wobei, so ganz allein war der Familienmensch nie. Die ersten drei Jahre seiner Solo-Karriere wurde er von einer Rockband unterstützt. Doch dann trafen Angelo und seine Frau Kira, die er bereits aus Kindertagen kennt, eine alles verändernde Entscheidung: 2010 kauften sie einen alten Bus, lösten ihre Wohnung in Deutschland auf, nahmen ihre Kinder aus der Schule und begaben sich auf eine Reise ins Ungewisse.Der Vater von mittlerweile fünf Kindern schafft es auf einzigartige Weise, seine Eindrücke, die er auf den Reisen macht, in Musik umzuwandeln. Mit unglaublich viel Gefühl, einer tollen Stimme und tollen Arrangements begeistert Angelo Kelly seine Fans.Bei der Irish Summer Tour wird die Familie dabei von original irischen Musikern unterstützt, die im Laufe der Jahre zu einem Teil der Familie geworden sind, alles einzigartige Charaktere, die ihre Instrumente wie kein anderer beherrschen und die Stimmung eines Irish Pubs auf die Open Air Bühnen zaubern. Es darf getanzt, gefeiert, gelacht und vor Glück geweint werden.Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, Reservix, Eventim