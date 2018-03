Angela Wiedl kommt nach Günzburg- Der Vorverkauf hat begonnen

Am Sonntag, den 27. Mai kommt die Sängerin wieder mit ihrem Ensemble nach Günzburg. Um 17 Uhr wird sie ein Marienkonzert geben. Karten für dieses Konzert gibt es ab sofort im Forum am Hofgarten, im Pfarramt der Heilig Geist Kirche sowie bei der Buchhandlung Hutter. Wer sich ärgert, weil er / sie an diesem Tag keine Zeit hat. Mit einem ganz besonderen Weihnachtsprogramm wird Angela Wiedl am 29.12.2018 in der Leipheimer St. Paulus Kirche gastieren.