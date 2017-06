Andrea Niederbacher: " Wir freuen uns auf jeden einzelnen Besucher in Burgau"- Ein Interview mit Andrea Niederbacher von den Geschwistern Niederbacher

Tickets gibt es HIER

Über das Gastspiel , ein neues Buch und ein neues Album habe ich mit Andrea Niederbacher ein Interview geführt.: Euer letztes Album ist eineinhalb Jahre her. Wann dürfen die Fans etwas neues erwarten?: Unser nächstes Album wird Anfang des nächsten Jahres erscheinen. Für dieses Album haben wir uns etwas ganz besonderes ausgedacht, wir möchten nochmals 12 ganz Alte Titel von unsrem Vater +Onkel aufleben lassen, und werden diese neu im Niederbacher Stil produzieren.: Ihr habt in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Sender „RAI Sender Bozen“ den neuen Film „ Musikzeit“ vorgestellt, der die Geschichte der Geschwister Niederbacher zeigt. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?:Wir sind dafür vom „Rai Sender Bozen“ ausgesucht worden, unsere Musikgeschichte zu verfilmen, worauf wir sehr sehr stolz sind, dass wir diese Möglichkeit hatten und wir dafür ausgewählt worden sind.: Wie lange wurde an dem Film gearbeitet?:Die Dreharbeiten haben im März 2016 begonnen und wir haben diese im September 2016 abgeschlossen.: Ihr plant in diesem Jahr ein Buch zu veröffentlichen. Was werdet ihr den Lesern präsentieren?:Ja genau im Herbst wird unser Buch erscheinen. Auch dort ist unsere Musikgeschichte verpackt, mit vielen schönen Bildern aus unserer Heimat und Einblicke aus unserem Leben.Recht viel mehr wollen wir noch nicht verraten, wir möchten unsere Fans überraschen