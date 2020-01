Anzeige

André Rieu startet große Geburtstagstournee Bis Juni 16 Termine in Deutschland 2020 Bereits weit über 100.000 Karten verkauft – erste Städte ausverkauft

Es gibt kaum einen Weltstar, der Fans jeder Altersgruppe und jeder Nationalität weltweit so sehr begeistert wie André Rieu. Seit über dreißig Jahren tourt der charismatische Niederländer mit seinem Orchester um die ganze Welt! Am 1. Oktober feierte er seinen 70. Geburtstag und kehrt heute endlich wieder nach Deutschland zurück. Den Auftakt zu seiner Geburtstagstournee feiert André Rieu heute in Stuttgart mit rund 8.500 Fans. Es folgen 15 weitere Termine durch ganz Deutschland. Die Zuschauer dürfen sich freuen auf romantische, humorvolle Konzertabende mit einem ganz besonderen Programm, bestehend aus den schönsten Titeln aus Film, Musical, Oper und natürlich vielen herrlichen Walzern und zahlreiche internationale Solisten.



André Rieu - TERMINE 2020

15.01.2020 Stuttgart Hanns- Martin- Schleyer- Halle 19.00

16.01.2020 Mannheim SAP Arena 20.00

17.01.2020 Nürnberg ARENA NÜRNBERGER Versicherung 20.00 AUSVERKAUFT 18.01.2020 München Olympiahalle München 20.00 AUSVERKAUFT

31.01.2020 Oberhausen König- Pilsener- ARENA 20.00

01.02.2020 Frankfurt Festhalle Frankfurt 19.00 AUSVERKAUFT

13.02.2020 Chemnitz Messe Chemnitz 20.00

14.02.2020 Erfurt Messehalle Erfurt 20.00

15.02.2020 Hannover TUI Arena 19.00

04.03.2020 Rostock StadtHalle in Rostock 20.00 AUSVERKAUFT

05.03.2020 Berlin Mercedes- Benz Arena 20.00 AUSVERKAUFT

06.03.2020 Hamburg Barclaycard Arena 20.00

07.03.2020 Bremen ÖVB-Arena 20.00

15.05.2020 Köln LANXESS arena 19.00

16.05.2020 Halle (Westf.) OWL ARENA 19.00

06.06.2020 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA 20.00





Tickets und Reisearrangements: www.andrerieu.com

