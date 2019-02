André Rieu - seine Überraschung zum Valentinstag

Jedes Jahr gibt André Rieu in seiner Heimatstadt Maastricht Open Air Konzerte der besonderen Art. Und jedes Jahr reisen dafür Zehntausende Zuschauer aus aller Welt an, um eines der emotionalsten Live-Musikerlebnisse vor dem Hintergrund des traumhaften mittelalterlichen Stadtplatzes mitzuerleben. Jetzt können Fans ein einzigartiges Konzerterlebnis in ihr Wohnzimmer holen, denn am 22. März veröffentlicht André Rieu seine mit Spannung erwartete DVD „Eine romantische Sommernacht in Maastricht“ bekannt aus Kino und Fernsehen.Mit einer Rekordzahl von dreizehn Abenden begeisterte André Rieu 2018 über 150.000 Fans aus 80 Ländern! 28 Kameras filmten drei Tage lang die schönsten und emotionalsten Momente sowohl auf der Bühne als auch unter den Zuschauern. Aufgezeichnet live im Juli 2018 finden sich auf der DVD romantische Walzer, beliebte Arien wie Giacomo Puccinis „Nessun Dorma“, weltbekannte Melodien wie „Granada“, „You Never Walk Alone“, der „Schneewalzer“ und der „Radetzkymarsch“, Welthits wie „Can’t Help Falling In Love“ sowie die Gänsehaut versprechende Interpretation von „You Raise Me Up“ oder „Lara’s Theme“ aus dem berühmten Film „Doktor Schiwago“.Wie kein Zweiter geht André Rieu auf der Bühne auf sein Publikum ein und schafft es, mit einer fantastischen Mischung aus Walzer, Filmmusik, Musical, Oper und Schlager, jeden von seinem Sitz zu reißen. Spätestens bei Johann Strauss’ weltberühmtem Walzer „An der schönen blauen Donau“ füllen sich die Gänge mit tausenden tanzenden Menschen.Selbstverständlich können sich die Zuschauer auch diesmal auf ganz besondere Stargäste freuen: Los del Rio heizten mit ihrem Welthit „Macarena“ die Stimmung zum Ende des Konzerts nochmal richtig an und verwandelten den Vrijthof in eine der größten Open-AirTanzflächen der Welt, gekrönt von einem herrlichen Feuerwerk am Himmel Maastrichts.Die ab 22. März überall im Handel erhältliche DVD „Eine romantische Sommernacht in Maastricht“ erweckt den Zauber dieser einzigartigen Konzerte erneut zum Leben. Freuen Sie sich auf weltbekannte, romantische und gefühlvolle Melodien sowie zahlreiche Überraschungen und viel Humor. Erleben Sie André Rieu mit seinem berühmten 60-köpfigen Johann Strauss Orchester, internationalen Sopranistinnen, den Platin Tenors und Los del Rio auf dem schönsten Platz der Niederlande mit einem Feuerwerk der Emotionen! Freuen Sie sich auf 138 min romantisches Entertainment!André Rieu Eine romantische Sommernacht in Maastricht1. Seventy – Six Trombones2. Alte Kameraden3. Granada4. Tiritomba5. Nessun Dorma6. Schneewalzer7. Pie Jesu8. Olé Guapa9. You´ll Never Walk Alone10. Holzschuhtanz11. Trompeten Echo12. Anton aus Tirol13. You Raise Me Up14. Laras Thema15. Poliushko Polie16. Kalinka17. Caro Name18. An der schönen blauen Donau19. Amigos Para Siempre20. Radetzkymarch21. Strauss & Co.22. Libiamo23. Zorbas Tanz (Sirtaki)24. Macarena25. La Bamba26. Can´t Help Falling In Love27. Maastricht Anthem28. Maastricht, Stadt der fröhlichen Sänger29. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier30. MarinaDauer: 138 min Sprache: Deutsch