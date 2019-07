Amigos-CD „Babylon" bereits mit Auslieferung vergoldet -Die Amigos Live im September in Günzburg

„Wahnsinn. Wir waren einfach nur geplättet. Gänsehaut vom Scheitel bis zur Sohle. Herzlichen Dank an das ganze Team und unsere Fans, die uns dabei geholfen haben. Das fühlt sich - auch nach über 100 Awards - wieder genauso an, wie die erste Goldene!“Mit Auslieferung ist der brandneue Longplayer bereits „vergoldet“. Mit dem aktuellen Album setzen Bernd und Karl-Heinz Ulrich im 49. Jahr ihrer märchenhaften Karriere neue Maßstäbe - das Amigos-Album „Babylon“ ist so begehrt wie nie. Ken Otremba, Geschäftsführer TELAMO: „Dass wir auf die einmalige Karriere der Amigos noch eins drauf setzen konnten, macht uns sehr sehr stolz. Gold bereits zur Auslieferung haben nur ganz wenige Künstler geschafft - die Amigos spielen ganz unbestritten in ihrer ganz eigenen Liga!„Babylon“ steht mit seiner beispiellosen Themenvielfalt und dem Hitmix 2019 als Bonus-Track musikalisch in der Tradition der erfolgreichen Chart-Alben „Wie ein Feuerwerk“ und „110 Karat“. Veröffentlicht wurde die Album-CD “Babylon“ am 26.07.2019 als CD, DVD (Clipkollektion) und limitierte Fanbox bei Telamo.