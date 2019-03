AMAZING SHADOWS Das Schattenspektakel der Extraklasse -In Forst- Bamberg und Neustadt/ Aisch- Termine im Bericht

23.04.2019 Amazing Shadows 76694Forst Alex Huber Forum 19:30



10.05.2019 Amazing Shadows 96047 Bamberg Joseph-Keilberth-Saal 20:00



11.05.2019 Amazing Shadows 91413 Neustadt Aisch NeuStadtHalle am Schloss

Riesige Nachfrage und ein restlos fasziniertes Publikum – das Schattentanztheater AMAZING SHADOWS zieht Besucher weltweit in seinen Bann. Auch in der Saison 2018/19 werden die Künstler die Zuschauer wieder mit neuen, frischen Ideen überraschen und verzaubern.Freuen Sie sich auf AMAZING SHADOWS – das visuelle Schattenspektakel der Extraklasse für die ganze Familie.Tickets ab 39,90 € erhältlich in der Buchhandlung Dorn in Neustadt und Bad Windsheim und an allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter 0365-5481830 und www.amazingshadows.deTickets ab 42,90 € erhältlich bei der Touristinformation Bruchsal und an allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter 0365-5481830 und www.amazingshadows.deTickets ab 36,90 € erhältlich beim Fränkischen Tag, beim bvd Kartenservice, beim Kartenkiosk im Forum und an allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter 0365-5481830 und www.amazingshadows.de