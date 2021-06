Alter Brunnen wieder entdeckt

Nachdem dieses Bauwerk außerhalb des Neubaus liegt, bittet der Heimatverein den Erhalt und Einbezug in das Außengelände des Mehrgenerationenhauses zu prüfen.Bis Ende des 19. Jahrhunderts bestanden im Ort ausschließlich private Brunnen. Diese zu schaffen muss ein schwieriges Umfangen gewesen sein. Wie auf der Baustelle in der Kirchstraße zu ersehen, herrscht mindestens auf 10 Meter Tiefe ausschließlich fester Lehm vor.Wasserreserven gab es am Ende der Bachstraße und auf dem Anwesen Strehle („Langenmathes“). Molkerei (damals in der Bachstraße) und Brauerei („Adler“) hatten großen Wasserbedarf. Zwischen 1895 und 1911 entstanden private Wasserleitungen. So eben 1895 vom Garten von Georg Strehle in der Kirchstraße zur Brauerei am Dorfplatz. 1901 vom „Langenmathes“ über die Mittelgasse (Kirchstraße) zu den damaligen Hs. Nr. 1 und 2 („Hofbauer“). Im gleichen Jahr vom Hackele zur Molkerei. 1902 vom Hang westlich der Molkerei (jetzt Feuerwehrhaus) zum Unterdorf und zum Hydranten am Dorfplatz. 1903 vom Mamaloh zur Schul- und Mittelgasse und 1911 von den Weiherwiesen über die Bachgasse zur Hauptstraße. Letztere wurde 1928 von der Gemeinde übernommen.Da der Wasserbedarf aus den Naturquellen nicht mehr gedeckt werden konnte, schuf die Gemeinde 1950 eine Tiefbrunnenanlage mit einer leistungsfähigen Maschineneinrichtung und vereinigte alle Einzelleitungen zu einer zentralen Wasserversorgung. Später erfolgte die Stilllegung der privaten Leitungen.(Quelle: Aus der Orts- und Kirchengeschichte der Gemeinden Gundremmingen und Schnuttenbach von Florian Mayr, 1973).