„Alte Bekannte“ Die Nachfolgeband der Wise Guys-Ab Januar 2018 geht es auf Tournee- Der Vorverkauf hat begonnen.-Versteigerung für guten Zweck- Link im Bericht

Diese fünf Musiker haben sich zu einer neuen A-cappella-Formation zusammengetan und nennen sich „Alte Bekannte“.Sie scharren schon mit den Hufen, die Bühnen im deutschsprachigen Raum zu erobern. Ein Debüt-Album ist bereits fertig geschrieben und soll noch Ende 2017 erscheinen. Und dann gibt es ab 2018 die Alten Bekannte live und in Farbe in allen Teilen des Landes. Die Musik der Alten Bekannten steht dabei in der Tradition der Wise Guys – A-cappella-Pop mit richtig guten deutschen Texten – bricht aber auch auf zu neuen Ufern: Gerade die beiden „Neuen“ Clemens und Ingo tragen mit ihren Kompositionen, Arrangements und vielfältigen Ideen erheblich dazu bei, dass die „Alten Bekannten“ eine Klasse für sich sind. Der Kartenvorverkauf läuft! Sichert Euch Tickets für einen richtig guten Abend!Und er dürfte gut werden. Ein Interview mit der Band wird in Kürze hier veröffentlicht.Eine Besondere Überraschung gibt es in den nächsten 10 Tagen für die Fans der Band. Wir versteigern für den Tierschutzverein " Glücksnasen" einmal zwei Karten für das Konzert am 5. Mai 2018 am Kölner Tanzbrunnen, das zum einen mit einem Höhenfeuerwerk endet und das zugleich der Startschuß für die Open Air Sasion 2018 ist.

Die Auktion findet man HIER