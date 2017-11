Altbayerischer Advent mit Familie Rehm mit Elisabeth Rehm, Familie Rehm & Freunden-ZWEI KONZERTE

Wer jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung ist: hier kommt sie auf. Denn seit vielen Jahren ist der Name Rehm wegen seines wohlklingenden Werdenfelser Gesangs weit über die Grenzen Bayerns bekannt. Im Familiendreigsang singen neben der bekannten BR-Moderatorin Elisabeth Rehm auch ihre Eltern Waggi und Hildegard, und ihr Mann Max Wank begleitet den Dreigsang auf der Zither. Elisabeth Rehm ist es, genauso wie allen mit ihr Musizierenden, ein großes Anliegen, die echte, unverfälschte Volksmusik zu pflegen. In hektischen Zeiten heben sich ihre Adventskonzerte deshalb so wohltuend ab: hier ist nichts gekünstelt und kitschig. Mit großer Musikalität und Spielfreude gelingt es dem Altbayerischen Advent das heraufzubeschwören, was heute viele so schmerzlich vermissen: Harmonie, inneren Frieden und eine kindliche Vorfreude auf Weihnachten.Künstler:Familie Rehm