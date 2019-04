ALICE – „VIAGGIO IN ITALIA“ ALICE mit ihrem Hit „Per Elisa“ und Songs der größten italienischen “Cantautori“ auf Tour in Deutschland

Tickets ab EUR 40,- (zzgl. Gebühren) für Leipzig (1.10.), Mannheim (3.10.), München (4.10.) und Düsseldorf (5.10.) gibt es ab Freitag, 12. April, 10:00 Uhr, auf www.eventim.de, an allen bekanntenVorverkaufsstellen und telefonisch unter 01806 – 570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).Auf der Bühne wird ALICE (selbst am Keyboard) von zwei exzellenten Musikern begleitet, Carlo Guaitoli (Klavier und Keybords) sowie Antonello D’Urso (akustische und E-Gitarren als auch Programming); ein reduziertes und fein abgestimmtes Ensemble, welches die Stimme von Alice in den Mittelpunkt stellt und so die gesamte Bandbreite ihres Interpretationsvermögens zur Geltung bringt. „Ich bin glücklich wieder nach Deutschland zu kommen, das für viele Jahre meine zweite Heimat war und ich freue mich schon sehr darauf, meinem deutschen Publikum die großen italienischen Autoren vorzustellen und mit ihm auch meine populärsten Songs zu teilen!“ sagt die Künstlerin. Vor allem dem deutschen Publikum hatte es Alice angetan, hier feierte sie in den 80ern und 90ern ihre größten Erfolge.In ihrer langen Karriere verstand sie es, ihre künstlerische Ausdrucksform immer wieder neu auszurichten. Die unterschiedlichsten musikalischen Richtungen dabei in Harmonie zu halten ist ein Drahtseilakt, der ihr mühelos gelingt. Sie widmete sich der Urform des Liedes, dem Chanson, ebenso wie der Suche nach dem Heiligen in der Musik und produzierte weiterhin ausgezeichnete POP-Alben. Dieser reiche Erfahrungsschatz, entstanden auch durch die Zusammenarbeit mit einigen der wichtigsten Musiker der internationalen Musikszene, macht sie zu der vollendeten Interpretin, die sie heute ist.ALICE singt die Lieder nicht, sie lebt sie. Und ihre warme, klare und zugleich kraftvolle Stimme hat über die Jahre noch an Ausdrucksvermögen gewonnen, Alice selbst nichts an Ausstrahlungskraft verloren. Diese wundervolle Künstlerin, deren Stimmgewalt dem Publikum durch Mark und Bein geht, wieder live zu erleben, ist ein absolutes Erlebnis.Weitere Infos unter www.united-promoters.com und www.alice-officialwebsite.com.ALICE – „Viaggio in Italia“-Tour 2019Di, 01.10.2019 Leipzig Haus AuenseeDo, 03.10.2019 Mannheim MozartsaalFr, 04.10.2019 München Circus KroneSa, 05.10.2019 Düsseldorf Tonhalle