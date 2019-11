Aktion 100.000 Ulm- Eröffnungskonzert mit zwei Musikkapellen in der Ulmer Pauluskirche

Aktion 100 000 Eröffnungskonzert der Stadtkapellen Ulm & Wernau"Vom Schicksal bestimmt..."Einlass & Abendkasse ab 19:00 Uhr1. Teil: Stadtkapelle Wernau (Dirigent: Paul Jacot)- Philip Sparke: Music for a Festival- Frank Ticheli: Sanctuary- Bert Appermont: Saga Candida2. Teil Stadtkapelle Ulm (Dirgent: Franco Hänle)- Satoshi Yagisawa: Fanfare- Otto M. Schwarz: Anne Frank (Violine: Christine Ivanovic)- Ottorino Respighi: Belkis, Regina di SabaSolistin Christine Ivanovic (Violine)Tickets für 16.- EURO (evtl. zzgl. Gebühren) gibt es bei der SÜDWEST PRESSE und unter www.suedwestpresse.de/ticketshop. Schüler, Studenten und Behinderte mit B im Ausweis zahlen 10.- EURO (evtl. zzgl. Gebühren).Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht an die SÜDWEST PRESSE Spendenaktion 100 000 und Ulmer helft. Wir unterstützenin Ulm, Neu-Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Neu-Ulm Menschen/Mitbürger in Not!