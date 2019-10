AIRBEAT ONE Festival 2020 Die ersten drei Acts zum „Trip to Italy“ stehen fest und die haben es in sich

Mit „3 Are Legends“ kommen gleich drej der weltbesten DJs in einem nach Mecklenburg-Vorpommern, denn „3 Are Legends“ setzten sich aus dem belgischen DJ-Bruder-Duo Dimitri Vegas & Like Mike und dem amerikanischen Superstar-DJ Steve Aoki zusammen.Vor kurzem wurde in Amsterdam feierlich die neue DJ Mag Top 100 Rangliste veröffentlicht. Auf Platz 1 des neuen Rankings und damit der beste DJ-Act der Welt: DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE! Das belgische DJ-Duo mit griechischen Wurzeln hat es zum zweiten Mal an die Spitze der wichtigsten DJ-Liste überhaupt geschafft.Auch für Steve Aoki ging es bei der DJ Mag Top 100 nach oben. Er stieg einen Platz und ist die aktuelle Nr. 10 der besten DJs. Doch damit nicht genug, denn „3 Are Legends“ sind ebenfalls in die Liste der 100 Besten eingezogen und belegen als Neueinsteiger Platz 70.Heißt, die AIRBEAT ONE Fans werden einen Act mit zwei Artist und drei DJ Mag Top 100 Platzierungen erleben. Wie krass wird das denn? „Cake Me“ Tortenwerfer Steve Aoki, der gerade mit den Backstreet Boys „Let It Be Me“ herausgebracht hat und die Crowd Control Heroes Dimitri Vegas & Like Mike - das wird ein wahrer „Earthquake“ beim AIRBEAT ONE Festival 2020 auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe.Damit stehen nicht nur die ersten Acts für das nächste Jahr fest, auch das Motto wurde ja bereits verkündet. 2020 geht die Reise beim AIRBEAT ONE Festival thematisch nach Italien! Amore, Fußball, das römische Reich, Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Franz von Asisi, La Camorra, Silvio Berlusconi, Robert Miles, Gigi D’Agostini. Man darf gespannt sein, wie der Flugplatz in Neustadt-Glewe in italienischem Flair erstrahlen wird.Tickets für die AIRBEAT ONE Festival 2020 gibt es auf http://www.airbeat-one.de/. Das „3-Tage Regular Ticket - Full Weekend“ kostet aktuell in der Vorverkaufsstufe III 129,99€ plus Gebühren, den „3-Tage VIP Full Weekend Pass“ gibt es noch in der Vorverkaufsstufe I für 199,99 Euro plus Gebühren. Tagestickets sind für 59,99 Euro plus Gebühren erhältlich. Beeilen sollte man sich bei den Camping-Angeboten. Das VIP-Camping (109,99 Euro) ist bereits zu 88% vergriffen und auch das Main Camping (59,99 Euro) ist schon zu 65% ausgebucht.Links:www.airbeat-one.defacebook.com/airbeatonetwitter.com/airbeatoneyoutube.com/airbeatone00instagram.com/airbeatone