AIRBEAT-ONE Festival 2018 Vorverkaufsstart-Tickets ab sofort

Im letzten Jahr war der Ansturm auf die Earlybird-Tickets so groß, das kurzzeitig sogar die Buchungsplattform stillstand. Innerhalb der ersten sechs Stunden ab dem Start waren fast 10.000 Tickets verkauf worden.Die Reise zu einer entfernten Welt voller Mythen, neuer Kulturen auf einen unbekannten Kontinent steigt vom 11. bis 15. Juli 2018 auf dem Flugplatz im idyllischen Neustadt-Glewe. Nachdem die Besucher des Airbeat-One Festivals 2014 und 2015 erst die Welt der Inkas besuchten und dann vor dem Kolosseum in Rom tanzen konnten, standen sie 2017 vor dem Capitol in Washington und blickten auf die größte Festivalbühne, die es jemals in Deutschland gab. Das Ziel der Reise zum Airbeat-One Festival 2018 steht bereits fest: konzeptionell heißt es Great Britain!Die musikalischen Reisebegleiter werden die herausragendsten, internationalen Künstler sein, die eines der besten Line Ups für elektronische Musik in Deutschland bilden. Atemberaubende Licht- und Laser-Shows auf der größten und schönsten elektronischen Musik-Bühne Deutschlands, dafür ist Norddeutschlands größtes elektronische Musikfestival bekannt.Tickets für die Airbeat-One 2018 gibt es seit dem 09. September 2017 14.00 Uhr HIER