Abschlusskonzert Aktion 100 000 - Friedensmesse "The Armed Man"

Friedensmesse "The Armed Man"So, 26.01.2020 | 17:00 UhrCCU EinsteinsaalBasteistraße 40, 89073 UlmEinlass ab 16:30 UhrMit „The Armed Man“ („Der bewaffnete Mann”) steht in diesem Jahr die Friedensmesse des walisischen Komponisten Karl Jenkins, geboren 1944, auf dem Programm des traditionellen Abschlusskonzerts der Aktion 100 000 und Ulmer helft. Mit diesem monumentalen Chorwerk präsentiert das Heeresmusikkorps Ulm eine ganz neue Facette seiner musikalischen Bandbreite. Die rund einstündige Messe wurde von Martin Ellerby für Sinfonisches Blasorchester und Chor arrangiert. Den Gesangspart übernehmen der kanti-chor chur und der Basel Tattoo Chor.Basel Tattoo ChorJennifer Ribeiro RudinIm Jahre 2009 durch seine Leiterin ins Leben gerufen, feiert der Basel Tattoo Chor sein 10-jähriges Bestehen. Zehn Sommer Tattoos in Basel sowie drei Christmas Tattoos in Zürich und Basel hat er mit seinem Gesang bereichert. Gezielt angefragt von unterschiedlichsten Militärmusikformationen ergänzt er deren Auftritte stimmgewaltig und souverän.kanti-chor churJennifer Ribeiro RudinDer kanti-chor chur setzt sich aus Schülerinnen und Schülern der Bündner Kantonsschule zusammen, die einmal wöchentlich dieses Freifach besuchen. In Großproduktionen, aber auch in zahlreichen kleineren Auftritten zeigt der kanti-chor chur stets, wie er bunt, frech, jung sowie stimmlich versiert und in reinem Klang ganz auf seine eigene Art ein großes Spektrum von Chormusik auf die Bühne bringen kann.Heeresmusikkorps UlmHauptmann Dominik KochDie 50 studierten Musikerinnen und Musiker demonstrieren regelmäßig ihre außergewöhnliche Bandbreite: von der Marschmusik über sinfonische Originalwerke bis hin zu moderner Unterhaltungsmusik — in Kammermusikensembles, in der volkstümlichen Besetzung und gemeinsam mit Chören oder Solisten.