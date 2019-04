ABBA- The Tribute Concert -Live in Landsberg und Schwäbisch Gmünd- Bis 19.05.2019 Ihren exklusiven 15% Frühbucherrabatt

LIVE AM 9.NOVEMBER UM 20 UHR IM VERANSTALTUNGSZENTRUM IN LANDSBERG AM LECH



AM 13.NOVEMBER UM 19.30 UHR IM STADTGARTEN IN SCHWÄBISCH GMÜND



FÜR LANDSBERG

FÜR SCHWÄBISCH GMÜND

.



ABBA – THE TRIBUTE CONCERT fängt die Faszination dieser großartigen Band und der dazugehörigen Ära perfekt ein. In der umjubelten Tribute-Show erklingen die großen Hits detailgetreu, LIVE und dennoch in musikalischer Studioqualität. Eine professionelle Lichtshow unterstreicht mit den knalligen Farben der Siebziger den unverwechselbaren Retro-Look. Authentisch, leidenschaftlich, mitreißend – eine großartige Bühnenshow!Feiern Sie mit Schlaghosen, Plateauschuhen, Hotpants und Minirock die fantastischen Hits der legendären schwedischen Superstars.ABBA – THE TRIBUTE CONCERT – Thank You For The Music!Tickets erhältlich beim Ticketservice Landsberg, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter unter 0365-5481830 und www.abbathetributeconcert.de.Tickets erhältlich im i-Punkt am Marktplatz, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter unter 0365-5481830 und www.abbathetributeconcert.de.