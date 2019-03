3 mal 1 veröffentlicht morgen neues Album- Drei Zauberhafte Damen auf einem unbeschreiblichen Album

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

In den vergangenen Jahren sangen und spielten sie viele eigene Songs ein, mit denen sie sich in den div. Radioprogrammen, auf den Live-Bühnen und auch in div. Fernsehsendungen (ARD „Immer wieder sonntags“, SWR „Sonntagstour“ etc.) einen guten Namen machen konnten. Auch in der neuen SWR-Fernsehshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" waren die drei sympathischen Künstlerinnen zu Gast und stellten mit "Vom Stadtpark die Laternen" einen Titel aus ihrem neuen Album vor. "3mal1" interpretieren ihre Lieder in höchster Perfektion und mit brillanter Mehrstimmigkeit. Auch live entführen sie ihr Publikum immer wieder gerne in die Zeit der großen Musikklassiker.