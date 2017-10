2018 endlich wieder auf Tournee! ANGELO KELLY & FAMILY - «IRISH CHRISTMAS»-Live auch in Stuttgart

Drei Jahre reisen sie kreuz und quer durch Europa, bevor Angelo Kelly mit seiner Familie 2013 in Irland ein neues zu Hause findet. Zu dieser Zeit beginnt er intensiver mit seinen Kindern zu musizieren. Schnell wird klar: Gemeinsam macht die junge Familie richtig gute Musik! Als eigenständige Musikerfamilie wagen sie erfolgreich den Schritt auf die Bühne. Ihre erste Irish Christmas Tournee verkauft sich bis auf den letzten Platz aus. Fans und Medien sind von den Live-Auftritten der Familie begeistert. Das gleichnamige Album schießt für acht Wochen in die Charts und ist aus den Weihnachtsalbensammlungen vieler Familien nicht mehr wegzudenken. Im Jahr darauf toppen sie den Erfolg aus dem Vorjahr und begeistern noch einmal deutlich mehr Fans auf Europatournee, die sie allein durch 22 deutsche Städte führt. Nach einem Jahr Pause, in denen er sich voll und ganz auf das Comeback mit seinen Geschwistern konzentriert hat, freut sich Angelo nun wieder auf die gemeinsame Bühnenzeit mit Kira, den Kindern und großartigen Musikern im Advent 2018.Irischer Weihnachtsabend für die ganze Familie Inspiriert von ihrer neuen Heimat Irland möchten Angelo und seine Familie den Fans die irische Weihnachtstradition näherbringen. Eigens dafür interpretieren sie Weihnachtsklassiker, die nahezu jedermann in Pop-, Jazz- oder Klassikfassung kennt, auf ganz eigene Weise. Ihre Versionen im irischen Gewand klingen so, als seien diese Songs nie anders gespielt worden. Neben ruhigen und emotionalen Momenten gibt es getreu den irischen Weihnachtsgepflogenheiten natürlich auch jede Menge Lieder, bei denen ausgelassen getanzt, gefeiert und gelacht werden darf. In der bis dato aufwendigsten, mit viel Liebe zum Detail gestalteten Produktion kommen Angelo Kelly & Family dem Publikum nah wie eh und je. Musikalisch unterstützt werden sie von sechs erstklassigen Musikern der traditionellen, internationalen Folkszene. Mit irischer Fiddle, Mandoline, Flöte, Dudelsack, Trommeln und viele anderen Instrumenten im Gepäck werden sie gemeinsam das Publikum begeistern. Die typischen und faszinierenden Kelly-Stimmen im Vordergrund werden dabei für echte Gänsehautmomente sorgen.Specials Guests beim Tourneefinale in der Dortmunder Westfalenhalle Das Tourneefinale wird am 23.12.2018 in der Dortmunder Westfallenhalle über die Bühne gehen. An diesem für die Familie so geschichtsträchtigem Ort nahm der Erfolg der Kelly Family seinen Anfang, hier feierten die Kellys 2017 ihr grandioses Comeback. Für Angelo zweifellos etwas ganz Besonderes an seinem 37. Geburtstag die Tournee mit seiner Familie in der Westfalenhalle zu beschließen. Damit nicht genug werden zum großen Finale auch Geschwister von Angelo und weitere Special Guests erwartet, die in den kommenden Monaten bekanntgeben werden.Der exklusive Presale für die Irish Christmas Tournee 2018 startet am 29.9.17 um 10:00 Uhr auf www.rtl.de/tickets. Ab dem 4.10.17 um 10:00 Uhr sind die Tickets dann auf www.eventim.de und telefonisch unter 01806-570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) erhältlich. Am 9.10.17 um 10:00 Uhr können dann auch Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen gekauft werden.Weitere Informationen unter www.angelokelly.com und www.c2concerts.de.Medieninformation:ANGELO KELLY & FAMILY «IRISH CHRISTMAS»Tourneedaten 2018:27.11.2018 Dresden Messe Dresden28.11.2018 Magdeburg Stadthalle29.11.2018 Hamburg Mehr! Theater30.11.2018 Oldenburg Kleine EWE Arena01.12.2018 Hannover Swiss Life Hall02.12.2018 Freiburg Konzerthaus05.12.2018 Kempten bigBOX06.12.2018 Stuttgart Liederhalle07.12.2018 Frankfurt Jahrhunderthalle08.12.2018 Kiel Sparkassen Arena09.12.2018 Chemnitz Stadthalle11.12.2018 Basel (CH) Musical Theater12.12.2018 Zürich (CH) Halle 62213.12.2018 München Kleine Olympiahalle14.12.2018 Wien (A) Stadthalle15.12.2018 Berlin Tempodrom16.12.2018 Düsseldorf Mitsubishi Electric HALLE19.12.2018 Nürnberg Meistersingerhalle20.12.2018 Suhl CCS21.12.2018 Rostock StadtHalle22.12.2018 Gera KuK23.12.2018 Dortmund Westfalenhalle 1Der exklusive Presale für die Irish Christmas Tournee 2018 startet am 29.9.17 um 10:00 Uhr auf www.rtl.de/tickets.Ab dem 4.10.17 um 10:00 Uhr sind die Tickets dann auf www.eventim.de und telefonisch unter 01806-570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) erhältlich.Am 9.10.17 um 10:00 Uhr können dann auch Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen gekauft werden.