20. Rock-Pop-Oldie-Nacht mit ROBBI & FRIENDS am Samstag, 17.11.2018 im Roxy Ulm 20 Uhr (Einlaß ab 19 Uhr)

Die Ulmer Band spielt mit eigener Note Rock- und Popklassiker aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Stücke von den Beatles, Rolling Stones und Deep Purple sind genauso im breit gefächerten Programm wie Hits von Santana, Toto und Stevie Wonder. Sie haben sich in über 30 Bühnenjahren eine treue Fangemeinde und eine große Beliebtheit im süddeutschen Raum erspielt und werden in den Medien oft als "Ulmer Kultband" bezeichnet.Robbi & Friends stehen für "ehrliche" Rockmusik, bei der jeder Ton garantiert live gespielt wird. Egal ob vor 1000 Besuchern bei Großveranstaltungen oder bei Privatfesten, Robbi & Friends sorgen für gute Stimmung.Die Musiker sind:Robert Freudigmann, BassHansjörg Zeller, Gitarre, GesangMartin Höchtl, Schlagzeug, GesangKlaus Huber, Keyboards, Gesang, FlöteIsabell Bindeus, GesangBerthold Fischer, Saxofone, PercussionTraditionell gibt es im Anschluss ca. ab Mitternacht eine Party mit DJ Walter Notz.Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht an die SÜDWEST PRESSE AKTION 100 000.