10.000 Fans feiern das Pre-Opening zum AIRBEAT ONE Festival

Bereits gestern konnte man sich beim Pre-Opening auf die AIRBEAT ONE 2019 einstimmen. Hierzu wurden zwei der insgesamt sechs Floors geöffnet. 10.000 Besucher ließen sich das nicht entgehen und feierten auf der Terminal Stage zu internationalen Star-DJs wie BASSJACKERS, DENIZ KOYU, JAY HARDWAY, MATTN, R3HAB, SLANDER und MAKJ. Damit bekamen die Fans schon sechs Artists aus der renommierten DJ Mag Top 100 serviert und das „nur“ beim Pre-Opening. Mit der 2nd Stage war auch der Goa- und Psytrance-Floor bereits am Mittwoch geöffnet. Hier legten Audiomatic, Altered State, Antec und Schrittmacher auf.Auf der AIRBEAT ONE 2019 reisen die Besucher nach Indien. Alle vier großen Bühnen erstrahlen im Glanze dieses Landes. So ist die 17 Meter hohe Terminal Stage dem indischen Gott Ganesha nachempfunden worden. Der göttliche Elefant mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines Elefanten, gilt als Sohn von Shiva und Parvati. Der kleinste indische Bundesstaat Goa ist Namensgebend für den Musikstil Psytrance bzw. Goa-Trance. Darum wurde für die 2nd Stage ein Tempel errichtet, der die DJ-Götter dieser Richtung huldigt. Und MAE & MOA aus Südafrika sorgten dafür, dass diese Area auf der Südspitze des Festivalgeländes wieder zu einem visuellen, psychodelischen Archipel wurde.Welches indische Monument die Mainstage darstellt, wird erst beim Festival-Opening am Donnerstagabend verraten. Doch mit 140 Metern Breite und 40 Metern Höhe wird sie die Besucher ehrfürchtig erstarren lassen, bis die Beats der Ostblockschlampen den Beginn des Festivals einläuten. Highlights am ersten Tag sind Armin van Buuren, Don Diablo, W&W, DJ Snake, Oliver Heldens oder der Detmolder DJ-Star Tujamo. Insgesamt 34 Acts aus der Top 100 des britischen DJ Magazins landen auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe. 21 davon spielen alleine auf der Mainstage. Grandios! Das hat noch kein Festival in Deutschland zustande gebracht.Insgesamt 50.000 Camper werden auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe einchecken. 80% davon sind bereits am Mittwoch angereist. Sie konnten schon auf der Stage des Melitta Wohnzimmers feiern.Wer noch kurzfristig auf das AIRBEAT ONE Festival 2019 nach Neustadt-Glewe kommen will, kann den Full Weekend Pass für 139,99 Euro zzgl. Gebühren oder den VIP Full Weekend Pass für 219,99 Euro zzgl. Gebühren auf www.airbeat-one.de kriegen. Auch Tagestickets sind noch erhältlich (59,00 bzw. 69,00 Euro).