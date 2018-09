Hilfe für die Flutopfer in Kerala

Religion ohne Grenzen

Tausende von Menschen wurden durch die fürchterlichen Regenfälle und Erdrutsche obdachlos. In Kerala mussten mehr als 35 Dämme geöffnet und somit mehr Wasser freigesetzt werden, das die Flutkatastrophe verschlimmerte. Mehr als 450 Todesfälle wurden allein in Kerala beklagt. Vom Orden von Pater Georg CST, der hl. Theresia von Lisieux, wird berichtet, dass es ein außergewöhnlicher Moment war, als die Pforten von Kirchen, Tempeln und Moscheen allen ohne Betracht ihrer Religion offen standen. Es war inspirierend zu sehen, wie katholische Priester in T-Shirts Reissäcke in die von der Flut betroffenen Gebiete trugen. Es war ein großartiges Zeugnis, als viele der religiösen Gemeinschaften zu Auffanglagern und Pfarrer und Schwestern zu Ärzten und Krankenschwestern für die Leute wurden. Es war beispielhaft zu sehen, wie Priester und Seminaristen die Häuser der von der Flut Betroffenen säuberten und sie mit Kleidung und Essen versorgten. Das ist wahre Religion ohne Fanatismus.Pater Georg sagt allen von ganzem Herzen „Vergelts Gott“! Wer ihn weiter unterstützen möchte, kann einen Betrag auf das Spendenkonto der „Körperschaft Bibertal hilft“ DE42 7206 9126 0000 0500 08, BIC: GENODEF1BBT und dem Kennwort „Pater Georg“ überweisen. Eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden.