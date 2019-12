Anzeige

1. Veganer Weihnachtsmarkt in Stuttgart

Am 21. und 22. Dezember findet in der Karl-Kloß-Jugendbildungsstätte in StuttgartFeuerbach der erste rein vegane Weihnachtsmarkt der Region statt. Hier finden Besucher ausgewählte Händler mit qualitativ hochwertigen Produkten. Es gibt verschiedenste Leckereien von Flammkuchen oder gefüllten Paninis bis zu süßen Waffeln. Auch Liebhaber*innen von Kaffeespezialitäten kommen auf ihre Kosten. Wir werden über den Markt natürlich berichten

Außerdem werden neben dem klassischen Glühwein auch Vet (veganer Met) und feinste Cremeliköre angeboten. Neben Speis und Trank bietet der vegane Weihnachtsmarkt ein breites Sortiment an tollen Produkten. Von Prämierten Pralinen, handgemachter Keramik, Mode & Accessoires, unverpacktem Fairtrade-Kaffee oder auch handgesiedeten Seifen. Natürlich kommen auch Tierrechtsstände, wie von Ariwa oder Lebenshöfen nicht zu kurz. „Uns war es wichtig, kleine Firmen mit hangemachten Produkten auf dem Weihnachtsmarkt einen Platz zu geben. Den Besucher*innen des Weihnachtsmarktes wollen wir etwas Besonderes bieten“, so Zsuzsa Banvöglyi-Stadler, die Hauptorganisatorin. Sie ist als Leckerschmecker Küchenfee seit vielen Jahren in der Stuttgarter Veganszene für ihre süßen Backwaren und tollen Caterings bekannt. Die Idee zum veganen Weihnachtsmarkt hatte sie schon lange und ihr liegt besonders am Herzen, einen gemütlichen Markt zu veranstalten, auf dem die Besucher*innen entspannen und genießen können. Doch damit nicht genug. Der vegane Weihnachtsmarkt unterscheidet sich vom üblichen Straßenweihnachtsmarkt noch mehr, denn die Besucher*innen können an Workshops und Vorträgen teilnehmen. Das Programm umfasst Yoga und Kochshows genauso wie einen Vortrag zur Tierrechtsbewegung und eine Gesprächsrunde mit den Aktivisten von Fridays for Future Stuttgart. Alle Veranstaltungen laufen parallel zum Markt, so dass man von einem zum anderen schlendern kann. Ein besonderes Highlight wird das Konzert am Samstag Abend sein. Die Besucher*innen können es sich mit einem Glühwein an einer Feuerschale gemütlich machen, der Musik lauschen und entspannt in die Feiertage starten. Mehr Informationen zum 1. veganen Weihnachtsmarkt unter www.veganer-weihnachtsmarkt-stuttgart.de und auf Facebook und Instagram

