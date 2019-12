Anzeige

Augsburg: Haupttäter festgenommen- Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lobt schnellen Ermittlungserfolg der Augsburger Kripo - Videoüberwachung liefert entscheidende Hinweise

Die Augsburger Kriminalpolizei hat einen Tag nach der tödlichen Attacke auf einen 49-jährigen Mann am Augsburger Königsplatz den Haupttäter identifiziert und festgenommen. Im Laufe des heutigen Nachmittags erfolgte außerdem die Festnahmen eines weiteren Mittäters. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat diesen schnellen Ermittlungserfolg der Augsburger Kripo gelobt: „Der schreckliche Angriff hat viele Menschen in Augsburg und weit darüber hinaus erschüttert. Umso wichtiger war der schnelle Fahndungserfolg der Augsburger Kriminalpolizei.“



Eine 20-köpfige Ermittlergruppe hat laut Herrmann die Aufzeichnungen der Videoüberwachung am Augsburger Königsplatz über Nacht ausgewertet und mit Hochdruck an der Klärung der Identitäten der Angreifer gearbeitet. Wie der Minister sagte, zeigen die Videoaufzeichnungen den schrecklichen Angriff aus verschiedenen Perspektiven, so dass die Ermittler den Haupttäter, von dem der tödliche Schlag ausging, erfolgreich identifizieren konnten. Bei diesem handelt es sich um einen in Augsburg geborenen 17-jährigen Mann mit deutscher und weiteren Staatsangehörigkeiten. Der zweite Festgenommene ist ebenfalls in Augsburg geboren, 17 Jahre alt und hat eine südeuropäische Staatbürgerschaft. Die Ermittlungen zu den weiteren Gruppenmitgliedern laufen unvermindert weiter.

