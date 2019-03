50. Rollcontainer für die Günzburger Feuerwehr Oberbürgermeister Gerhard Jauernig nimmt als Vereinsvorsitzender Ausrüstung von Günzburger Steigtechnik entgegen

„Bisher mussten wir Tiere nach der Rettung ungesichert zum Tierarzt oder ins Tierheim bringen. Jetzt können wir Hunde, Enten, Schwäne, Schlangen und andere Kleintiere sicher transportieren“, erklärt Kommandant Christian Eisele den Kauf des ungewöhnlichen Rollcontainers. Erst vor kurzem mussten nach einem Unfall auf der Autobahn wieder Hunde untergebracht werden. Die Feuerwehr Günzburg hat weitere, nicht alltägliche Rollcontainer im Portfolio. Dazu gehört beispielsweise ein Modell mit einer kompletten Sandsackfüllstraße, inklusive Nähmaschine zum Verschließen der Säcke an Bord oder ein Rollcontainer zur Ölabscheidung auf Gewässern. „Bewährt haben sich die Container vor allem bei Starkregen, da mit diesen Containern sehr viele Objekte gleichzeitig bedient werden können oder bei Großbränden, wenn es gilt, Schaummittel schnell an die Fahrzeuge zu transportieren“, so Eisele weiter.„Wir wissen die maßgeschneiderten und qualitativ hochwertigen Rollcontainer sehr zu schätzen. Eine adäquate Ausbildung unserer Floriansjünger ist unentbehrlich. Ebenfalls unumgänglich ist aber auch die richtige Ausrüstung – zum Schutz der Bevölkerung und zum Schutz unserer Feuerwehrleute. Aus diesem Grund investiert die Stadt Günzburg jedes Jahr in ihre Feuerwehr und damit in die Sicherheit unserer Stadt“, sagt Oberbürgermeister Jauernig. Angeschafft wurde weiterhin ein Standard-Container zur Lagerung und zum Transport eines Zelts mit dazugehörigem Equipment, wie Leuchten oder Heizgeräten. Gasflaschen werden mit spezieller Halterung als Gefahrgut gesichert.Oberbürgermeister und Vereinsvorsitzender der Feuerwehr Jauernig freut sich, dass mit der Günzburger Steigtechnik ein namhaftes Unternehmen in der Stadt nicht nur Ausrüstung für Wehren produziert, sondern auch eng mit der örtlichen Feuerwehr zusammenarbeitet.„Wir verfügen über eine lange Tradition in der Herstellung von Produkten für die Rettungstechnik“, sagt Geschäftsführer der Günzburger Steigtechnik und Feuerwehrreferent des Stadtrats, Ferdinand Munk. Die erste Feuerwehrleiter habe sein UrGroßvater vor 120 Jahren gefertigt. „Innovative Produkte, wie beispielsweise der Rollcontainer zur Tierrettung, werden bei uns unter dem Motto ‚aus der Praxis für die Praxis‘ entwickelt und gefertigt“, lässt Ferdinand Munk wissen. Die Konzeption erfolgt dabei stets im engen Dialog zwischen den Feuerwehransprechpartnern und einsatzerfahrenen Experten auf Seite der Günzburger Steigtechnik.