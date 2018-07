,,Wohlfühl-Oase" für einen guten Zweck.

Gronau (Leine) : Erika Schütte |

Landesfrauenreferentin Siegrid Werner besucht Kyffhäuserflohmarkt in Gronau/ Feier zum 40-Jährigen.

Gronau - von Dieter Schütte. Mit einem derartig starkem Andrang hatten die Gronauer Kyffhäuserfrauen bei ihrem Bücher-Flohmarkt mit der ,,Offenen Gartenpforte“ zugunsten der Herzkissen-Spendenaktion für an Brustkrebs erkrankte Patientinnen des St. Bernwards Krankenhauses, des Helios-Klinikums, beide Hildesheim und des Ameos-Klinikums Alfeld nicht gerechnet. Als eine ,,Wohlfühl-Oase“ und ,,bestens organisiert“ bezeichnete die Landesfrauenreverentin aus dem Landesverband Süd-Hannover-Braunschweig der Kyffhäuser, Siegrid Werner, aus Wolfsburg dieses soziale Engagement.Gartenfreunde aus Hildesheim, Alfeld, Elze sowie der Samtgemeinde Leinebergland fachsimpelten miteinander, kauften Bücher, erfreuten sich an den Torten und Waffeln und förderten somit die Herzkissen-Spendenaktion. Das Wissen steht bei den Gronauer Kyffhäuserfrauen in Regalen der Herzkissen Bibliothek, der sogenannten ,,Bücherkiste“: Mehr als 3000 Bücher, Romane und Fachliteratur aller Art wurden von der Frauengruppe unter Leitung von Erika Schütte und Jutta Ahrens in der Bibliothek am Fritz-Reuter-Ring untergebracht. Sitzecken im Garten bieten die Möglichkeit, in aller Ruhe die Fachliteratur durchzublättern. ,,Wir können uns auf den organisatorischen Ablauf konzentrieren“, freuten sich auch die Kyffhäuserfrauen Monika Wettig-Büschlepp und Renate Müller. Seit Jahren dabei: Roswitha Kellner aus der Kyffhäuser-Kameradschaft Dransfeld Göttingen, die es sich nicht nehmen lässt, diese Spendenaktion tatkräftig zu unterstützen und jeweils das Wochenende in Gronau verbringt. ,,Bei den Treffen der Kyffhäuser- Nähgruppe stärken auch viele Frauen, die nicht Vereinsmitglied sind, diese Sozialarbeit. Es ist für die Patientinnen wahrlich nicht ,,einfach“ verdeutlicht Erika Schütte. Ihre Augen beginnen förmlich zu leuchten, wenn sie darüber berichtet, dass viele Patientinnen ihre Dankbarkeit telefonisch oder postalisch zum Ausdruck bringen, sich mit den Krankenhausschwestern über das tröstende, schmerzlindernde Herzgeschenk freuen. ,,Dieser vielseitige, persönliche Dank ist der Lohn und gleichzeitig die beste Herausforderung, die Herzkissen-Spendenaktion auch künftig für die Krankenhäuser im Rahmen unserer Frauen-Sozialarbeit fort zuführen“, so die Frauenreferentin. Während des Bücherflohmarktes warf ein bevorstehender Höhepunkt des Vereinslebens seine Schatten voraus: Die Vorbereitungen des 40 -jährigen Bestehens der Gronauer Kyffhäuserfrauengruppe, am Sonnabend 23. Juni, ab 14 Uhr im Wilhelm-Fricke-Haus. Mit Ehrengästen, Freunden und Mitgliedern wird ein vielseitiges Rahmenprogramm bei Kaffee und Kuchen angeboten.