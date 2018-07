40 - jähriges Bestehen der Kyffhäuser-Frauengruppe Gronau-Leine

Gronau (Leine) : Kyffhäuser Kameradschaft |

Von zwei Lyraspielerinnen 1978 gegründet: Gronauer Kyffhäuser-Frauengruppe feiert 40-jähriges Bestehen.

Von Dieter Schütte Gronau.45 Gäste zeigten sich während der Feier zum 40-jährigen Bestehen der Kyffhäuser-Frauengruppe Gronau sehr erfreut, dass Gronaus stellvertretender Bürgermeister Günter Falke im prallgefüllten Wilhelm-Fricke-Haus die komplette Entstehungsgeschichte der Gruppe vortragen konnte. Duingens Bürgermeister Klaus Krumfuß lobte die breitgefächerte Sozialarbeit und die Vizepräsidentin des Kyffhäuserbundes, Angelika Jahns aus Wolfsburg-Warmenau, nahm höchste Ehrungen vor. „Die Frauengruppe fiebert seit Wochen gemeinsam der kleinen Feier entgegen und wird heute durch eine überaus starke Teilnehmerzahl belohnt“, so VorsitzenderDieter Schütteeinleitend. Herzlich begrüßt wurden auchBrunhilde Heinrich (Leiterin vom Mehrgenerationen-Treff in Alfeld), Petra Dröge, Adolf Strüber (beide Schützenverein Gronau), Iris Keller und Mitglieder aus der Kameradschaft Betheln. Eine große Tombola, 14 selbstgebackeneTorten mit Getränken und Gesangseinlagen von Peter Weinrich sorgten vier Stunden für Kurzweil. Der gesamte Reinerlös dieser Veranstaltung kommt der Frauen-Sozialarbeit zu-gute. Nach den Glückwünschen des Gronauer Stadtrates sowie der Verwaltung verdeutlichte der stellvertretende Bürgermeister Günter Falke die Anfänge der Kyffhäuser-Frauen-Gruppe im Jahr 1978, die zurückzuführen sind auf die Wiedergründung des KyffhäuserSpielmannszuges durch Günter Jasper (Aus-bildender Flötisten) und Dieter Schütte (Zugführer und Ausbilder der Trommler) im Vereinsheimdes ehemaligen Gronauer Bahnhofgebäudes. „In dieser musikalischen Gemeinschaft, die später den Namen der Stadt Gronau weit über seine Grenzen hinaus bekannt machen sollte, waren es die beiden Lyraspielerinnen Hildegard Baumann und Erika Schütte, die mit 30 weiteren Spielmannszug-Betreuerinnen und Damen der Schießgruppe den Grundstein zur Frauengruppe legten.Durch ihr Wirken wurde das Vereinsleben bei Veranstaltungen wie Karneval, Sommerfesten und Siegerehrungen lebendiger. Das Vereinsleben pulsierte, die Mitgliederzahlen stiegen auf über 180 Jugendliche, Frauen und Männer, die aktiv waren in der Schießsportgruppe, dem Spielmannszug (mit 50 Instrumentalisten), der Busfahrt-, Spiele-, Näh- und Kegelgruppe“, wusste Falke zuberichten und fuhr fort,dass „die danach folgenden Frauenreferentinnen Erika Krusa, Bärbel Rengstl, Renate Buttkus,Giesela Kokoskaso wie Rosemarie Beyer waren. Seit 2010 leiten Erika Schütte und Jutta Ahrens erfolgreich die Gronauer Frauenaktivitäten, im Kreisverband Alfeld ist Jutta Ahrens Kreisfrauen-Referentin und Erika Schütte ihre Stellvertreterin.“ Für Duingens Bürgermeister Klaus Krumfuß – seit 20Jahren auch Mitglied der Kameradschaft Gronau –war es eine „Herzensangelegenheit“, die hohe soziale Kompetenz und die menschliche Hilfeleistung,seiner Damen“ zu würdigen. Als Dank bot er an, bei einem der nächsten Kaffeenachmittage mit zuhelfen.Ausführlich lobte Krumfuß die Kyffhäuser Herzkissen-Spendenaktion der Gronauer Kyffhäuserfrauen, dieseit dem Jahr 2011 bis heute liebevoll 1 500 bunte Stoffherzen, gefüllt mit waschbarer Watte, für die an Brustkrebs erkrankten Patientinnen des St.Bernward-Krankenhauses Hildesheim, des Hildesheimer Helios-Klinikums und des Alfelder Ameos-Klinikums genäht haben. Diese Stoffherzen schützen dieNarbe und bieten gleichzeitigTrost. Patientinnen aus ganz Niedersachsen bedanken sich für diese ehrenamtliche Sozialarbeit. Jährlich müssen 35 Kilogramm waschbare Watte eingekauft werden, dafür organisieren die Kyffhäuserfrauen zwei erfolgreiche Bücher-Flohmärkte und vier Kaffeenachmittage mit Filmvorträgen. „Die Kyffhäuser Kameradschaft – heute mit 146 Jahren der älteste Gronauer Verein – wurde im Jahr 1872 gegründet,“ berichtete Schütte, der als 15-jähriger Spielmann begann und nun seit 50 Jahren die Vereinsgeschichte miterleben durfte. Als Vereinschronist umriss er die sozialen Aufgaben der Frauengruppe in den zurückliegenden 40Jahren. Hier standen im Vordergrund: Sammlungen vonBriefmarken, Brillen und Korken für die Bodelschwing`schen Anstalten,n euwertige Kleider für die Friedland-Hilfe und polnische Kinderheime,Trinkwasser-Brunnen für Burkina-Faso, 200 Lebra-Binden wurden für ein Krankenhaus in Indonesien gestrickt, 16 Jahre die Deutsche Privatschule in Swakopmund/Namibia gefördert, Unterstützung der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, Spenden aktion „Hilfe für Jonas“, Unterstützung der Hildesheimer Tafel, im Jahr 2003 wurden 2 700 Euro den Fluthilfeopfern in Hitzacker überreicht, 16 Jahre lang wurden neuwertige Kleidung, Nahrung und Krankenhaus-Hilfsgeräte der AktionTschernobyl-Hilfe in Hildesheim übergeben. Zurück blickend dankte Schütte allen Vorstandsmitgliedern der vergangenen 40 Jahre für die Förderung der Frauenarbeit, dieauch in Zukunft durch ihr ehrenamtliches Wirken eine der wichtigsten Säulen der Vereinskultur sein wird. Peter Weinrich bereichert die Feier der Kyffhäuser-Frauengruppe Gronau mit Liedern der 1960er-Jahre.