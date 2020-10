Harzbilder - "Königreich Romkerhalle" am Wasserfall

Goslar : Königreich Romkerhalle |

Mitten im idyllischen Okertal zieht ein Wasserfall die Blicke von Wanderern und Autofahrern, die auf der Bundesstraße von Altenau nach Oker unterwegs sind, auf sich. Aus 64 Metern Höhe stürzt hier das Wasser in die Tiefe - üblicherweise zumindest. Bei unserem Besuch tröpfelte es nicht einmal am 1863 künstlich angelegten Wasserfall. Eigentlich wird hier Wasser aus der Kleinen Romke über einen Graben zur Spitze der Klippe geführt, das sich dann über die Felsen ergießt. Ein Wanderweg führt vom Fuße der Klippe nach oben und vom Wasserfall weiter zur Mausefalle, einer beeindruckenden Felsformation. Von hier sind auch die Kästeklippen zu erwandern. Angelegt wurde der Romkerhaller Wasserfall, wie auch der Radau-Wasserfall bei Bad Harzburg, als touristische Attraktion.

Müde Wanderer können am Fuße des Wasserfalles im "Königreich Romkerhalle" einkehren. Das hübsche Holzhäuschen im typischen Harzer Stil ist ein Ausflugslokal - und ein eigenes Königreich. Zumindest laut dessen Besitzer. Da das Gebiet, auf dem sich das Lokal befindet, bei der Gebietsreform in den 1970er Jahren keiner Gemeinde zugeordnet wurde, ist es heute als "Königreich Romkerhalle" das kleinste Königreich der Welt.Wir haben auf unserer Harz-Tour nur einen kleinen Zwischenstopp in Romkerhalle eingelegt, werden aber sicher noch einmal kommen, um von hier auf die Klippe des Wasserfalles und zur Verlobungsinsel, einem romantischen Plätzchen mitten in der Oker, zu spazieren.