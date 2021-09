Jede Stimme zählt! - Jetzt Abstimmen für die DLRG Gießen!

Im letzten Jahr wurde die DLRG Kreisgruppe Gießen mit dem „NIVEA Preis für Lebensretter“ ausgezeichnet. Aufgrund dessen ist die Gießener DLRG Gliederung nun für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Hier gibt es die Chance, den mit 10.000,- € dotierten Publikumspreis zu gewinnen. Und dafür benötigen die Gießener Lebensretter jede Stimme!Über die Webadresse www.giessen.dlrg.de/abstimmung gelangt man direkt auf die Abstimmungsseite. Dort muss man auf den Button "Jetzt abstimmen" klicken. und dann Name und E-Mail-Adresse eingeben. Im Anschluss erhält man an die angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigungsmail mit einem Aktivierungs-Link. Erst mit Klick auf den in der E-Mail enthaltenen Aktivierungs-Link wird die Stimme gezählt. Jede Person kann nur einmal für einen bestimmten Nominierten abstimmen. Die Abstimmung läuft noch bis zum 20. Oktober 2021.Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement von Menschen in unserem Land und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen.Die DLRG Gießen ruft daher alle Mitglieder, Freunde und Förderer, wie auch die gesamte Bevölkerung auf, bei der Abstimmung ihre Stimme für die „Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Kreisgruppe Gießen e.V.“ abzugeben. Denn jede Stimmt zählt!Eine möglichst hohe Stimmenzahl oder gar ein Sieg bei der Abstimmung wäre eine tolle Bestätigung für die rein ehrenamtliche Arbeit. Diese umfasst unter anderen die Durchführung von Kinder-, Erwachsenen- und Rettungsschwimmkursen, die Absicherung von Veranstaltungen an und auf der Lahn (Wasserrettungsdienst), die Jugendarbeit, die Schnelleinsatzgruppe (SEG) und aktuell auch den Neubau des Vereinsheimes an der Lahn.Bereits im Voraus sagt die DLRG Gießen „Vielen Dank!“ für jede abgegebene Stimme und die damit geleistete die Unterstützung.PS: Der Flyer zur Abstimmung darf gerne breit gestreut werden! Je mehr davon wissen, umso besser!