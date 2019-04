Deutsches Kinderhilfswerk unterstützt Medienjahr der DLRG-Jugend Hessen mit 5000 Euro

DLRG-Jugend Hessen

Deutsches Kinderhilfswerk

Die heutige Lebenswelt ist schnell und medial, insbesondere die der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Kurznachrichten schießen über Messenger gesprochen oder getippt von einem zum anderen oder durch ganze Gruppen. News werden gefälscht und der Ruf von digitalen Spielen und der immer präsenten Onlinewelt ist eher schlecht. Diese dauernde Präsenz und das Agieren mit verschiedenen Informationskanälen, Plattformen und Interaktionen bedeuten noch lange keinen medienkompetenten Umgang damit. Aus diesem Grund wird das Jahr 2019 für die DLRG-Jugend Hessen zum Medienjahr, um einen reflektierten Medienumgang und –einsatz zu erzielen. Das Projekt zur Förderung der Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen wird von dem Deutschen Kinderhilfswerk mit 5000 Euro unterstützt.Der Startschuss für #dlrgjugendhessengoesmedia oder kurz #goesmedia fiel im Februar mit einer Fortbildung für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Unter dem Motto „Let´s do media“ setzten sich die jungen Erwachsenen zwischen 22 und 32 Jahren ein Wochenende lang mit der aktuellen, medialen Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen auseinander. Neben theoretischen Studienergebnissen und intensiven Diskussionsrunden stand das selbst Ausprobieren und Erleben der fiktiven und virtuellen Welt im Vordergrund. Die Ehrenamtlichen lernten verschiedene Tools für die Bildungsarbeit kennen und wurden in einem Social Media Workshop aktiv, in dem sie sich mit Selbstdarstellung und Influencern auseinander setzten. Abends probierten sie beliebte Spiele verschiedener Konsolen aus und diskutierten diese angeregt. „Einen besonderen Nervenkitzel mit neuen physischen und kognitiven Erfahrungen bot die Videobrille“, erzählt die Bildungsreferentin der DLRG-Jugend Hessen, Julia Geißler.Der Fokus der zweiten Veranstaltung, einer Medienwerkstatt im März, lag auf einer jüngeren Zielgruppe von Mitgliedern der verschiedenen Ortsgruppen und Bezirke aus Hessen. Für die zwölf bis 24 Jährigen stand das Sammeln praktischer Erfahrungen durch den kreativen Einsatz von Medien im Mittelpunkt. Die Ehrenamtlichen entwickelten in Kleingruppen Projekte im Bereich Film und Comic zum Motto „Farbenfroh“. Bevor der Aufnahmeknopf der Videokamera zum ersten Mal gedrückt werden konnte, wurden die Basics zu Öffentlichkeitsarbeit und Persönlichkeitsrechten thematisiert. Unterstützt durch einen Referenten des Offenen Kanals Rhein-Main fand zudem die Auseinandersetzung mit der Technik und dem Erlernen verschiedener Filmperspektiven auf dem Programm.Im Folgenden praktischen Teil der Werkstatt überzeugte sich neben dem Landesvorsitzenden der DLRG-Jugend Hessen, Fabian Hubert, auch Michael Kruse von der Regionalen Koordination des Deutschen Kinderhilfswerks von ersten Ergebnissen.Fabian Hubert betont die Selbstverständlichkeit verschiedenster Medien im Alltag von Kindern und Jugendlichen, welches jedoch einen reflektierenden Umgang nicht unbedingt einschließt. „Hier setzt unser Medienjahr an, denn es werden gemeinsam Räume zum aktiven Ausprobieren, zum kreativen Gestalten und zur Diskussion geschaffen, um so die Medienkompetenz zu fördern“, so der Landesjugendvorsitzende.Kruse gibt zu verstehen, dass die Stärkung der Medienkompetenz ein Förderschwerpunkt des Deutschen Kinderhilfswerkes ist. „Datenschutz, Fake-News oder das Recht am eigenen Bild sind Themenfelder, die unser Bildungssystem nicht ausreichend aufgreift“, unterstreicht der Regionale Koordinator des Deutschen Kinderhilfswerks, der zur Nachahmung des beispielhaften Projekts auffordert. Zur Unterstützung des Projekts #dlrgjugendhessengoesmedia übergibt Michael Kruse vor den Teilnehmenden des Projektes dem DLRG-Jugendchef Fabian Hubert einen Scheck in Höhe von 5000 Euro.Dank der Zuwendung stehen weiteren Maßnahmen im Rahmen des Medienjahres nichts mehr im Wege und die DLRG-Jugend Hessen stellt sich selbst und ihre Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiter auf sichere Füße. Denn das Ziel der DLRG-Jugend Hessen ist nicht nur Leben zu retten, sondern auch junge Menschen ganzheitlich zu bilden.