Voller Erfolg in Affing

Volleyball: Zwei Siege und somit weitere 6 Punkte für ihr Konto konnte die erste Volleyball-Damenmannschaft des TSV Gersthofen am Spieltag in Affing einfahren. Dort standen ihnen der FC Affing und der SC Altenmünster gegenüber.



Gegen die Gastgeberinnen aus Affing fanden die Gersthoferinnen zunächst schwer ins Spiel. Aufgrund von corona- und krankheitsbedingten Ausfällen starteten sie mit neuen Spielerinnen auf dem Feld, was zu Unsicherheiten und vielen Punktverlusten führte. Der erste Satz ging daher an die Spielerinnen aus Affing (20:25). Nach und nach spielte sich Gersthofen ein und steigerte ihre Leistung. Die nächsten drei Sätze und somit das Spiel konnten sie dann klar für sich entscheiden (25:21, 25:19, 25:14).



Nach einer Pause, in der Altenmünster in drei Sätzen gegen Affing gewann, ging es dann gegen die Mannschaft aus Altenmünster ran. Die TSV-Damen starteten souverän ins Spiel und setzten ihre Gegnerinnen mit guten Aufschlägen und starken Angriffen unter Druck. Den ersten Satz sicherten sie sich deutlich mit 25:15. Im zweiten Satz schlichen sich vermehrt Fehler ein, die die erfahrene Mannschaft aus Altenmünster ausnütze. So lagen die Gersthoferinnen immer hinten und mussten diesen Satz an die Gegnerinnen abgeben. In Satz drei und vier konnten sich die Spielerinnen wieder auf ihre Stärken besinnen und die beiden für sich entscheiden (25:19, 25:18).



Mit den beiden Siegen spielt der TSV weiterhin im oberen Teil der Tabelle mit.



TSV Gersthofen: Döger, Frank, Geßner, Hirsch, Kahrimanovic, Schenk, Wiedemann J., Wiedemann S., Yenmis

