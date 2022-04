TSV Gersthofen bezwingen die dritte Damenmannschaft der DJK Hochzolls

Volleyball: Am Mittwochabend, den20.04.20222, war die erste Damenmannschaft des TSV Gersthofen zu Gast bei DJK Hochzoll, um ein wegen Corona ausgefallenes Spiel nachzuholen. Dabei konnte Gersthofen seine Erfolgsserie fortführen und weitere drei Punkte für ihr Konto verbuchen.



Im ersten Satz lieferten sich die beiden Mannschaften zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis sich zum Schluss die DJK absetzen konnte und so den ersten Satz gewann (25:19). In den nächsten Sätzen wachten die Gersthoferinnen dann nach und nach auf und verringerten ihre Fehler. So setzten sie die Gegnerinnen unter Druck und zwangen diese zu Fehlern. Auch wenn die Spielerinnen aus Gersthofen zum Teil kurze Aussetzer hatten, entschieden sie Satz zwei und drei für sich (25:17, 25:19). Im letzten Satz wurde es noch einmal kurz spannend. Die TSV-Damen waren klar in Führung, doch die letzten beiden Punkte wollten einfach nicht gelingen. Doch mit Hilfe der Gegnerinnen ging auch der vierte Satz (25:22) und somit der Spielgewinn an Gersthofen (3:1).



Am 7. Mai steht dann wieder an Heimspieltag an, an dem Gersthofen hoffentlich an ihre Serie anschließen kann.



TSV Gersthofen: Döger, Frank, Geßner, Hirsch, Kahrimanovic, Schenk, Wiedemann J., Wiedemann S., Yenmis

