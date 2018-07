Schnuppertraining der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik

Gersthofen : Turnhalle Pestalozzischule |

Die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik lädt alle Mädchen im Alter zwischen 5 und 8 Jahren zu einem kostenlosen Schnuppertraining für den Leistungs- und Breitensport ein. Wer diese ästhetische Sportart kennenlernen möchte und darüber hinaus noch Spaß an Musik und Bewegung hat, hat nun die Gelegenheit, am Samstag, 14. Juli 2018 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr in der alten Pestalozzi Turnhalle (Brucknerstraße 1 in Gersthofen) an einem Probetraining teilzunehmen. Für Fragen steht Agnes Wittmann unter 0172/7016546 gerne zur Verfügung. Die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik freut sich auf euch!