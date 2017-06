Nordic-Walking-Tour der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen nach Treuchtlingen am 16.07.2017

Am Sonntag, den 16.07.2017 veranstaltet die Abteilung Alpin des TSV Gersthofen eine tolle Nordic-Walking-Tour rund um Treuchtlingen statt!

Der alljährliche NW-Tagesausflug der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen findet dieses Jahr am Sonntag, den 16. Juli 2017 statt.Ziel ist in diesem Jahr Treuchtlingen mit einer schönen Tour von ca. 13 Kilometern, vorbei an mehreren Mühlen und einer Einkehr in einem guten Gasthof.Der Treffpunkt ist um 7:45 Uhr am Bahnhof Gersthofen auf Gleis 1 in Fahrtrichtung Donauwörth.Mit dem Zug geht es (nach Umstieg in Donauwörth) nach Treuchtlingen.Dort geht es auf stillen Wegen vom Bahnhof an der Stadthalle vorbei über den Burgstall Richtung Dietfurt. Am Waldrand entlang führt die Route weiter durch einen Mischwald nach Schambach.Rauschend fließt hier das gleichnamige Flüsschen durch den Ort. Der alte Ortskern von Schambach ist von flachgiebeligen Altmühlhäusern geprägt. Sehenswert ist die Kirche, deren Bau auf eine Willibaldskirche aus dem achten Jahrhundert zurückgeht.Gegen Mittag kehren wir im Gasthof "Zum Güldenen Ritter" Schambach ein.Der weitere Verlauf der Wanderung führt durch das Naturschutzgebiet „Schambachried“ zum Nagelberg. Dort kann man den Blick auf Treuchtlingen und die Mühlen im Tal genießen. Über die "Villa rustica" in der Nähe des Weinbergshofes geht es vorbei am Kurpark zur Kaffepause bei den Tennishallen und anschließend zurück an den Ausgangspunkt der Tour zum Bahnhof Treuchtlingen.Per Zug fahren wir zurück nach Gersthofen, wo wir gegen 18 Uhr eintreffen werden.Der Fahrkostenanteil beträgt 11 Euro, von Nichtmitgliedern wird zusätzlich ein Versicherungsbetrag von 4 Euro verlangt.Eine Anmeldung bis Mittwoch, den 12. Juli bei gleichzeitiger Bezahlung des Fahrkostenbeitrag von 11 Euro (und 4 Euro Versicherung für Nichtmitglieder) ist zwingend erforderlich.Leihstöcke je nach Verfügbarkeit.Die Anmeldung erfolgt bei Fam. Zimmermann, Bgm.-Langhans-Str. 4 Gersthofen Tel 0821-493460 oder bei Karin Alt, Dr. Muser-Str. 31 Gersthofen Tel. 0821-499370.