Gersthofen : Turnhalle Mittelschule |

Volleyball: Bereits diesen Samstag, 23.03.2019, geht es für die Bezirksliga-Damen am letzten Spieltag erneut in eigener Halle nochmal um Punkte.



Zu Gast sind der TSV Schwabmünchen, gegen die Gersthofen in der Pokalrunde ihr erstes Spiel gewann, und SV Mauerstetten 3. Die Gegner stehen vor Gersthofen auf Platz acht und neun.



Anpfiff ist wieder um 14:30 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule Gersthofen (Eingang über Schubertstraße). Das Team hofft noch einmal auf eure lautstarke Unterstützung um sich zumindest mit einem Sieg aus der Bezirksliga zu verabschieden.