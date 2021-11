Wiedereröffnung: BRK-Testzentrum im City-Center Gersthofen

Grippesymptome, insbesondere Husten oder Fieber haben

einen behördlich angeordneten PCR-Test benötigen

sich in Quarantäne oder häuslicher Isolation befinden



Durch die Anpassung der Corona-Verordnung sind ab sofort wieder kostenfreie Antigen-Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger in kommunalen Testzentren möglich. Daher bietet die Stadt Gersthofen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz, Bereitschaft Gersthofen, ab dem 24.11.2021 wieder kostenlose Schnelltests im Testzentrum im City-Center Gersthofen an. Eine Terminvereinbarung ist aktuell nicht nötig. Um die Wartezeit zu verkürzen, werden Besucher gebeten, den QR-Code auf einem der Aufsteller zu scannen und sich über diesen Weg zu registrieren. Alternativ können sich Besucher auch mit ihrer Gesundheitskarte und einem Ausweis unkompliziert anmelden.Es ist zu beachten, dass im Testzentrum sowie im City-Center Gersthofen FFP2-Maskenpflicht gilt.Das Testzentrum ist ab dem 24.11.2021 an folgenden Tagen und Uhrzeiten geöffnet:Mittwoch: 17:30 bis 19:00 UhrFreitag: 17:30 bis 19:00 UhrSonntag: 15:30 bis 17:00 UhrBitte kommen Sie nicht ins Testzentrum im City-Center Gersthofen, wenn Sie:Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an Ihren Hausarzt, einen anderen testenden Arzt oder mit vorheriger Terminvereinbarung an das Testzentrum des Landkreises Augsburg in Hirblingen. (Text: Stadt Gersthofen)