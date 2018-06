Anzeige

Seniorenbeirat Gersthofen, Neue Mitglieder

Der Seniorenbeirat Gersthofen hat neue Mitglieder.



Am 03. Mai 2018 wurde nach 3 Jahren ein neuer Seniorenbeirat gewählt. In der konstituierenden Sitzung am 25. Juni 2018 wurden aus den Kandidaten des Beirates der 1. Vorsitzende Manfred Link, 2. Vorsitzende Sieglinde Buchholz, 1. Schriftführerin Sofie Kampichler und 2. Schriftführer Eugen Wittmann gewählt. Weitere Mitglieder sind:

Franz Ammann, Rosemarie Eichele, Gerhard Gabriel, Alfred Heim, Wolfgang Heyl, Lukas Kiermeyr und Roswitha Ziegelmeier. Der Seniorenbeirat kümmert sich um die Anliegen, Wünsche und auch die Kritik unserer Senioren. Möglichkeiten zur Aussprache haben sie in den Sitzungen und in den Bürgersprechstunden, die monatlich stattfinden. Die Geburtstags-besuche werden ebenfalls vom Seniorenbeirat mitgetragen. Vorträge und Veranstaltungen und alle wichtigen Termine finden Sie termingerecht im Gersthofer myheimat.

Gefällt mir