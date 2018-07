Politik im Biergarten mit MdL Johannes Hintersberger und CSU Fraktionsvorsitzendem Thomas Kreuzer, MdL

Gersthofen : Gasthof "Zum Strasser" |

Am 19. Juli 2018 lädt Landtagsabgeordneter Johannes Hintersberger zur Veranstaltung "Politik im Biergarten" in das Wirtshaus Zum Strasser in Gersthofen ein. Mit ihm kommt der CSU Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Thomas Kreuzer nach Gersthofen. Beide Abgeordnete freuen sich auf das persönliche Gespräch mit den Gersthofer Bürgerinnen und Bürger.

Die CSU Gersthofen und Johannes Hintersberger freut sich auf Ihren Besuch am

19. Juli 2018 ab 19.00 Uhr im Biergarten des Wirtshaus Zum Strasser

Gersthofen, Augsburger Str. 1