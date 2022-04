Gersthofer Maimarkt und Maibaumfeier 2022

Gersthofen : Stadt |

2022 ist es wieder soweit: Shopping, Erlebnis und Tradition in Gersthofen am 1. Mai

Im Herzen der Stadt Gersthofen findet wieder der beliebte Maimarkt mit Maibaumfeier statt. In der Augsburger Straße, von der Rathauskreuzung bis zur Kreuzung Gries-/Feldstraße, sowie auf dem Rathausplatz können Besucher von 09.00. bis 18.00 Uhr das Angebot von vielen Verkaufsständen nutzen und durch die traditionelle Einkaufsmeile flanieren. Von Imbiss- und Süßwarenständen, über Textilien, Bastel- und Glaskunst, Holzwaren, Tee und Gewürzen, Lederwaren, Schmuck, Frischobst und Accessoires bis hin zum bunten Kinderprogramm – wird für jeden Geschmack etwas Passendes geboten.



Die LEW bietet zudem viele Informationen zum Thema Elektromobilität. Zum Beispiel Tipps rund um Ladelösungen für Mehrfamilienhäuser und Tiefgaragen. Das Bayerische Rote Kreuz, Bereitschaft Gersthofen, gewährt Einblicke in seine Arbeit, stellt die Funktion von Fahrzeugen vor und bietet zudem heiteres Kinderschminken an. Außerdem öffnen auch wieder verschiedene Einzelhändler in der Innenstadt ihre Türen für Besucher, sodass diese nach Lust und Laune shoppen können.



Ab 16 Uhr findet am Rathausplatz dann die traditionelle Maibaumfeier mit Musik, Tanz und Gesang statt. Die Schwäbischen Musikanten, der Heimat- und Volkstrachtenverein sowie Kinder aus dem Kolpingkindergarten geben ihr Können zum Besten. Prämiere feiert hier der neue „Gersthofer Schnackler“, zudem die Gersthofer Trachtler generationsübergreifend schuhplatteln werden.



Die Augsburger Straße, von der Rathauskreuzung bis zur Kreuzung Gries-/Feldstraße, ist am 1. Mai 2022 von 06.00 bis 19.30 Uhr gesperrt. Text: Stadt Gersthofen