Festtage Gersthofer Wochenmarkt am 24. und 31.12. Rathaus Gersthofen über die Festtage geschlossen

Gersthofer Wochenmarkt zweimal am Freitag

An Weihnachten und Silvester 2021 findet der Gersthofer Wochenmarkt nicht wie gewohnt am Samstag statt, sondern am Freitag, den 24.12. bzw. 31.12.2021, auf dem Rathausplatz zu den gewohnten Öffnungszeiten.



Rathaus Gersthofen Ende Dezember geschlossen

Das Rathaus Gersthofen wird vom 27. - 30.12.2021 sowie am 07.01.2021 geschlossen, sodass kein Parteiverkehr möglich ist.



Text: Stadt Gersthofen

Gefällt mir